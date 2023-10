Μαθήτρια πέταξε καρέκλα στο κεφάλι καθηγήτριας

Μαθήτρια στις ΗΠΑ καταγράφηκε σε βίντεο να πετάει καρέκλα στο κεφάλι μίας καθηγήτριας.

Πρόκειται για μία 15χρονη μαθήτρια λυκείου του Μίσιγκαν η οποία συνελήφθη αφού πέταξε την καρέκλα στην καθηγήτριά της και αντιμετωπίζει κατηγορίες μετά την «απαράδεκτη πράξη βίας».

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη ενώ η στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο αναρτήθηκε στα social media και αμέσως έγινε viral. Στο εν λόγω βίντεο φαίνονται δύο μαθήτριες να έχουν έναν έντονο καβγά και να βρίζουν η μία την άλλη. Η καθηγήτρια έχει γυρισμένη την πλάτη, όταν ένα από τα κορίτσια παίρνει την μεταλλική καρέκλα και την πετάει προς την πλευρά της καθηγήτριας με αποτέλεσμα η τελευταία να πέσει κάτω.

Εκτός από τη 15χρονη μαθήτρια που πέταξε την καρέκλα, συνελήφθη και η άλλη κοπέλα με την οποία εκτυλίχθηκε ο έντονος καβγάς. Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο. Η ίδια σκοπεύει να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

This video perfectly captures the sad state of Education in Michigan - no sense of order or direction, no respect for teachers, and worst of all, NO LEARNING.



Failure to educate young Michiganders is a recipe for increased CRIME, upticks in UNEMPLOYMENT, and SOCIETAL DISORDER.… https://t.co/AiQJ5wRQ2F