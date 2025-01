Λας Βέγκας: Η στιγμή που Tesla εκρήγνυται έξω από ξενοδοχείο του Τραμπ - Ένας νεκρός

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη ενός Tesla έξω από ξενοδοχείο που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το άτομο που σκοτώθηκε βρισκόταν μέσα στο όχημα, το οποίο βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας, δήλωσαν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Κλαρκ και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας.

Οι επτά άνθρωποι που τραυματίστηκαν επίσης βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί φροντίδα για ελαφρά τραύματα.

🚨 #BREAKING : The Cybertruck explosion outside of Trump Tower in Las Vegas is now being investigated as a possible ACT OF TERR0R, per ABC News. The driver is deceased, and 7 bystanders have been injured. pic.twitter.com/ngl2JyAHzE

Μέχρι στιγμής, οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει την αιτία.

Κάμερα απαθανάτισε τη στιγμή της έκρηξης:

🚨 #BREAKING: Driver kiIIed, 7 others injured after Cybertruck EXPLODES outside Trump Tower in Las Vegas



The driver pulled up, stopped right outside the front doors, and remained in the vehicle with their foot on the brake, and detonated explosives.



THIS WAS AN ATTACK.



Why… pic.twitter.com/UuJ05f0qmz