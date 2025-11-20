Μαμντάνι και Τραμπ θα συναντηθούν τελικά - Πότε, πού και τι θα συζητήσουν

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης εν μέρει με την υπόσχεση να αντισταθεί στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί μαζί του στον Λευκό Οίκο αύριο, Παρασκευή 21/11, λίγες εβδομάδες πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συνάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη το βράδυ, λέγοντας ότι ο Μαμντάνι το είχε ζητήσει και επαναλαμβάνοντας τον λανθασμένο χαρακτηρισμό ως «κομμουνιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης». Ο Μαμντάνι είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής, επισημαίνουν New York Times και Reuters.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη μετανάστευση και τις απειλές του να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη, επιβεβαίωσε τη συνάντηση σε δήλωσή του. Σε συνέντευξή του στο MS NOW την Τετάρτη το βράδυ, δήλωσε ότι η ομάδα του επικοινώνησε με τον Τραμπ για να μιλήσει για τις ανησυχίες των Νεοϋορκέζων.

«Θέλω απλώς να μιλήσω ξεκάθαρα στον πρόεδρο για το τι σημαίνει να υπερασπίζεται κανείς πραγματικά τους Νεοϋορκέζους και τον τρόπο με τον οποίο οι Νεοϋορκέζοι αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά αυτήν την πόλη», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Μαμντάνι και έχει δηλώσει ότι η νίκη του θα ήταν καταστροφική για τη Νέα Υόρκη, την πόλη καταγωγής του προέδρου. Οι σύμβουλοί του προσπάθησαν να παρέμβουν στις εκλογές «για να καταστρέψουν τον Μαμντάνι» και ο Τραμπ έδωσε την τελευταία στιγμή την υποστήριξή του στον κύριο αντίπαλό του, τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Μ. Κουόμο.

Τι θα συζητήσουν Μαμντάνι και Τραμπ

Αλλά κατ' ιδίαν, ο Τραμπ περιέγραψε τον Μαμντάνι ως ταλαντούχο πολιτικό, αποκαλώντας τον έξυπνο και καλό ομιλητή, σύμφωνα με δύο άτομα που αναφέρθηκαν στα σχόλια του προέδρου υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση. «Θέλουμε να δούμε όλα να πηγαίνουν καλά για τη Νέα Υόρκη», είπε.

Καθώς πλησιάζει η ορκωμοσία του Μαμντάνι την 1η Ιανουαρίου, ο Μαμντάνι μίλησε για την προσπάθεια να βρεθεί κοινό έδαφος με τονΤραμπ σε θέματα όπως η μείωση των τιμών των τροφίμων. Ο Μαμντάνι έθεσε υποψηφιότητα με ένα μήνυμα που περιλαμβάνει το πάγωμα των ενοικίων σε διαμερίσματα, τη δωρεάν παροχή λεωφορείων και τη δημιουργία πέντε παντοπωλείων ιδιοκτησίας της πόλης.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι θα αντισταθεί στον πρόεδρο αν προσπαθούσε να βλάψει τους Νεοϋορκέζους.

Στην ομιλία νίκης του τη νύχτα των εκλογών, ο Μαμντάνι προέτρεψε τον Τραμπ να «δυναμώσει την ένταση», επικαλούμενος την πιθανότητα ο πρόεδρος να παρακολουθεί και να τον προκαλεί να λάβει υπόψη τις πολιτικές του. Ορκίστηκε ότι θα υπερασπιστεί μετανάστες, όπως ο ίδιος. Ο Μαμντάνι γεννήθηκε στην Ουγκάντα ​​από γονείς ινδικής καταγωγής και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν ήταν μικρό παιδί.

«Άκουσέ με, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να φτάσεις οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να μας περάσεις όλους», είπε.

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε το μεσαίο όνομα του Μαμντάνι, Κουάμε, σε εισαγωγικά. Ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι ο πατέρας του επέλεξε το μεσαίο του όνομα για να τιμήσει τον Κουάμε Νκρούμα, τον πρώτο πρόεδρο της Γκάνας.

Η Ντόρα Πέκετς, εκπρόσωπος του Μαμντάνι, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η συνάντηση ήταν «συνήθης για μια νέα δημοτική διοίκηση».

«Ο εκλεγμένος δήμαρχος σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια και τις τιμές, θέματα για τα οποία ψήφισαν πάνω από ένα εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι μόλις πριν από δύο εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από New York Times