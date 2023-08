Μαλαισία: Συνετρίβη αεροπλάνο σε αυτοκινητόδρομο- Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ιδιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μαλαισία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα ιδιωτικό τζετ Beechcraft Model 390, που φέρεται να έπεσε κατακόρυφα στο έδαφος και να εξερράγη κατά την πρόσκρουση. Τμήματά του είναι διασκορπισμένα στον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Σαχ Αλάμ, στην πολιτεία Σελανγκόρ της Μαλαισίας.

Οκτώ επιβάτες, δύο μέλη του πληρώματος και δύο οδηγοί οχημάτων που τη στιγμή της συντριβής διέσχιζαν τον αυτοκινητόδρομο, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών.

Στα βίντεο από το περιστατικό που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται πυκνός καπνός να αναδύεται από σημεία του δρόμου κοντά στην κωμόπολη Elmina.

