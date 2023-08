Μίσιγκαν: Η στιγμή της συντριβής μαχητικού αεροσκάφους σε αεροπορική επίδειξη

Τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης κάνουν βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η συντριβή του μαχητικού αεροπλάνου επίδειξης MiG-23, το οποίο συμμετείχε στην αεροπορική έκθεση «Thunder Over Michigan», σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. την Κυριακή σε πάρκινγκ κατοικιών στο Belleville. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το μαχητικό έπεσε πάνω σε οχήματα, που ήταν ευτυχώς άδεια εκείνη την ώρα, σε χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας Lake Apartments.

Οι δύο πιλότοι ωστόσο πρόλαβαν να εκτοξευθούν από τις θέσεις τους. «Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης εκτινάχθηκαν με επιτυχία από το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή», ανέφεραν οι αρχές της αμερικανικής αεροπορίας. «Αν και δεν φάνηκε ότι υπέστησαν κάποιους σημαντικούς τραυματισμούς, οι πρώτοι ανταποκριτές μετέφεραν το ζευγάρι σε κοντινό νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους».

A fighter jet crashed into a parking lot during an airshow in Michigan, with crew members ejecting before the aircraft went down. No serious injuries have been reported. https://t.co/Z9YmLN3ncX pic.twitter.com/zLmdazMBf9