Μαλαισία: Συναυλία διεκόπη γιατί ο Matty Healy φίλησε τον μπασίστα

Διακόπηκε κακήν κακώς μία συναυλία στη Μαλαισία όταν ο Matty Healy, από σκηνής, αρχικά επιτέθηκε στους νόμους της χώρας που στρέφονται κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στη συνέχεια φίλησε τον μπασίστα της μπάντας.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ της Μαλαισίας Good Vibes- το οποίο ματαιώθηκε μετά το περιστατικό- από την πλευρά τους, ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι η συναυλία του συγκροτήματος «The 1975» σταμάτησε λόγω «μη συμμόρφωσης με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές για τις παραστάσεις».

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της παράστασης στην Κουάλα Λουμπούρ, ο τραγουδιστής των «The 1975», Matty Healy, προχώρησε σε μία επιθετική ομιλία, γεμάτη ύβρεις, στηλιτεύοντας τους νόμους της Μαλαισίας σύμφωνα με τους οποίους η ομοφυλοφιλία στην ασιατική χώρα είναι έγκλημα.

Στη συνέχεια φίλησε, πάνω στη σκηνή, τον μπασίστα της μπάντας, Ross MacDonald. Λίγο αργότερα, και αφού ολοκλήρωσαν το τραγούδι τους, ο frontman του συγκροτήματος σταμάτησε τη συναυλία δηλώνοντας ότι τους διέταξαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ να κατέβουν από τη σκηνή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ο Healy φαίνεται να φιλάει τον μπασίστα μπροστά στο κοινό στο μουσικό φεστιβάλ Good Vibes της Κουάλα Λουμπούρ το βράδυ της Παρασκευής, μετά την ομιλία του με την οποία επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης της Μαλαισίας κατά της ομοφυλοφιλίας. Η ομοφυλοφιλία αποτελεί έγκλημα στη Μαλαισία με μουσουλμανική πλειοψηφία και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προειδοποιήσει για αυξανόμενη μισαλλοδοξία κατά των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων και των τρανς ανθρώπων στη χώρα.

