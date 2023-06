Βανδάλισαν το σπίτι λεσβιών – Οι γείτονες απάντησαν στην ομοφοβία με τον καλύτερο τρόπο

Ομοφοβική επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι που μένει ζευγάρι λεσβιών στο Μπρίστολ, αλλά οι γείτονές τους έριξαν φως στη μαυρίλα με μία υπέροχη αντίδραση.

Άγνωστος έβαψε με μαύρη μπογιά το χαλάκι εισόδου του ζευγαριού, που ήταν στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Και αυτό δεν ήταν το πρώτο περιστατικό.

Το πρώτο χαλάκι που είχαν τοποθετήσει στην εξώπορτά τους είχε κλαπεί. Το αντικατέστησαν με ένα νέο, το οποίο το κόλλησαν κιόλας στο έδαφος. Αλλά αυτό έπεσε θύμα βανδαλισμού.

Το ζευγάρι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ρώτησε τη γειτονιά για πληροφορίες ή βίντεο, που μπορεί να ξεδιαλύνει το σκηνικό όσον αφορά στον δράστη.

Hate on the doorstep. (The first one got nicked and my wife glued the replacement down, so I guess this was their solution.) pic.twitter.com/OmrdrrblwQ