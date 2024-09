Ένταση στον Λίβανο: Ποιος είναι ο Αλί Καράκι της Χεζμπολάχ που αποτέλεσε στόχο του Ισραήλ

Ο Αλί Καράκι είναι ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ, της λιβανέζικης σιιτικής οργάνωσης που διαθέτει πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος.

Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 1985 με κύριο σκοπό την αντίσταση στην ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου. Τα ηγετικά της στελέχη, όπως ο Αλί Καράκι, θεωρούνται κεντρικές φιγούρες τόσο στον στρατιωτικό σχεδιασμό όσο και στις πολιτικές της επιδιώξεις.

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ο Καράκι βρίσκεται στην ηγεσία του στρατιωτικού τμήματος της οργάνωσης, με στενούς δεσμούς με το Ιράν, το οποίο στηρίζει ενεργά τη Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς, από χρηματοδότηση έως εξοπλισμό και εκπαίδευση. Η Χεζμπολάχ έχει εμπλακεί σε διάφορες συγκρούσεις, τόσο εντός του Λιβάνου όσο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στη Συρία, όπου υποστηρίζει το καθεστώς Άσαντ.

BREAKING:



Sky News Arabia reports that Hezbollah’s number 3 leader and Hezbollah's Southern Command Ali Karaki was killed in an Israeli airstrike today.



Heznollah’s number 2, Ibrahim Aqeel, was killed just a few days ago. pic.twitter.com/z8jnWA0Vcv