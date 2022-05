Μακελειό στο Τέξας: Ένταση στη συνέντευξη Τύπου με τον κυβερνήτη - «Η τραγωδία ήταν προβλέψιμη, δεν κάνατε τίποτα»

Ο Μπέτο O' Ρουρκ διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη σήμερα για το μακελειό με τους 21 νεκρούς, εκ των οποίων 19 παιδιά, στο δημοτικό σχολείο της μικρής πόλης Ουβάλντε.

Πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Πολιτεία του Τέξας και υποψήφιος κυβερνήτης έναντι του νυν κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο O' Ρουρκ κατήγγειλε ότι το δράμα ήταν «προβλέψιμο», επικρίνοντας τον Ρεπουμπλικανό ότι δεν έκανε τίποτα.

«Δεν κάνετε τίποτα!» σηκώθηκε όρθιος και φώναξε, διακόπτοντας τη τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε ο κυβερνήτης του Τέξας.

Democratic gubernatorial nominee Beto O’Rourke interrupted Gov. Greg Abbott (R), saying the time to act to prevent mass shootings was long past.



