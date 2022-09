«Μακάρι να μην ερχόταν ποτέ αυτή η ημέρα»- Ο Ραφαέλ Ναδάλ αποχαιρετά τον Ρότζερ Φέντερερ

Η απόφαση του Ρότζερ Φέντερερ να αποσυρθεί από το κορυφαίο επίπεδο του τένις σημαίνει το τέλος μιας εποχής στο άθλημα, το οποίο «υποκλίθηκε» στον θρύλο μετά την ανακοίνωσή του.

Χθες, ο 41χρονος Ελβετός ανακοίνωσε ότι το Laver Cup, την ερχο΄μενη εβδομάδα στο Λονδίνο, θα είναι το τελευταίο τουρνουά της ATP που θα εμφανιστεί. «Θα παίξω περισσότερο τένις στο μέλλον, σίγουρα, απλά όχι σε Γκραν Σλαμ ή στο τουρ», συμπλήρωσε.

Ο Φέντερερ, που σημείωσε ότι έχει παίξει πάνω από 1.500 ματς σε 24 χρόνια, αναφέρθηκε και στους αντιπάλους του.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους αντιπάλους μου στο κορτ. Ήμουν αρκετά τυχερός να παίξω τόσα πολλά επικά ματς τα οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δώσαμε μάχη δίκαια, με πάθος και ένταση και πάντα έδινα τον καλύτερο εαυτό μου για να σεβαστώ την ιστορία του παιχνιδιού. Νιώθω εξαιρετικά ευγνώμων. Πιέσαμε ο ένας τον άλλον και μαζί ανεβάσαμε το τένις σε νέα επίπεδα», έγραψε ο κάτοχος 20 Γκραν Σλαμ.

Η μακρά καριέρα του συνέπεσε με εκείνη του Ραφαέλ Ναδά, που έχει κατακτήσει 22 τίτλους σε Γκραν Σλαμ και του Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχει 21. Μια τριάδα που κυριάρχησε στο τένις ανδρών τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να αποχαιρετίσουν τον Ρότζερ Φέντερερ, κάνοντας αναφορές στις στιγμές που έχουν ζήσει μαζί, τόσο εντός όσο και εκτός κορτ.

«Αγαπητέ Ρότζερ, φίλε και αντίπαλέ μου. Μακάρι αυτή η ημέρα να μην ερχόταν ποτέ. Είναι μια θλιβερή ημέρα για εμένα προσωπικά, αλλά και για τον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Ισπανός σε ανάρτησή του στο Τwitter.

«Υπήρξε ευχαρίστηση, τιμή και προνόμιο ότι μοιράστηκα όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, ζώντας τόσες πολλές απίστευτες στιγμές εντός και εκτός κορτ. Θα μοιραστούμε πολύ περισσότερες στιγμές στο μέλλον, υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, το ξέρουμε αυτό», έγραψε ακόμη και κατέληξε: «Προς το παρόν, σου εύχομαι πραγματικά κάθε ευτυχία με την σύζυγό σου Μίρκα, τα παιδιά, την οικογένειά σου και να διασκεδάσεις αυτό που έρχεται. Θα σε δω στο Λονδίνο».

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that.

For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

Η Σερένα Γουίλιαμς καλωσόρισε τον Ρότζερ Φέντερερ στο «κλαμπ της συνταξιοδότησης» και εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Ελβετό.

«Πάντα σε εκτιμούσα και σε θαύμαζα. Τα μονοπάτια μας πάντα ήταν τόσο παρόμοια, τόσο ίδια», έγραψε σε ανάρτησή της η Αμερικανίδα που επίσης αποφάσισε να αποσυρθεί από το τένις, αν και αυτή την εβδομάδα δεν απέκλεισε μια πιθανή επιστροφή.

«Ενέπνευσες αμέτρητα εκατομμύρια ανθρώπων- ανάμεσά τους και εμένα- και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Σε χειροκροτώ και ανυπομονώ για όλα αυτά που θα κάνεις στο μέλλον. Καλώς ήρθες στο κλαμπ της συνταξιοδότησης. Και σε ευχαριστώ που είσαι εσύ Ρότζερ Φέντερερ», συμπλήρωσε.

Κι άλλοι πρώην και νυν πρωταθλητές του τένις «υποκλίθηκαν» στο μεγαλείο του Ρότζερ Φέντερερ μόλις έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση.

«Ήρθε, είδαμε, κατέκτησε, θαυμάσαμε. Σε ευχαριστούμε Ρότζερ Φέντερερ που ανέβασε το άθλημά μας σε απίστευτο βαθμό. Γιατί έκανες αυτό το άθλημα να φαίνεται τόσο αβίαστο, αλλά πολύπλοκο για μίμηση ταυτόχρονα», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. «Το στιλ σου, η προσωπικότητα, το ταλέντο, η φινέτσα και το πάθος θα μείνουν για πάντα στη μνήμη του τένις», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά που ήσουν ο λόγος για τον οποίο στράφηκα αρχικά στο τένις. Ο λόγος που κάνω backhand με το ένα χέρι σήμερα. Ο λόγος που ονειρεύτηκα για πρώτη φορά βλέποντάς σε να σηκώνεις το τρόπαιο του Γουίμπλεντον το 2004», ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων.

«Ήταν η επιτομή του πρωταθλητή. Φινέτσα, χάρη, ταπεινότητα, αγαπητός σε όλους… και κομψά κυριάρχησε στο τένις όσο κανένας άλλος. Καλή τύχη Ρότζερ Φέντερερ, μην πας πολύ μακριά», έγραψε η Κρις Έβερτ.

He was the epitome of a champion; class, grace, humility, beloved by everyone…and he elegantly mastered the sport like no other…Good luck to you, @rogerfederer don’t go too far!😉🙏 — Chris Evert (@ChrissieEvert) September 15, 2022

«Σε αγαπώ Ρότζερ. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για το τένις και εμένα. Ο κόσμος του τένις δεν θα είναι ποτέ ίδιος χωρίς εσένα», ήταν το μήνυμα του Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο.

💔😢. I LOVE YOU, Roger. Thank you for everything you’ve done in tennis and with myself. Tennis world will never be the same without you. https://t.co/Wm0IjNqjjx — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 15, 2022

«Τι ειλικρινές μήνυμα, γεμάτο αγάπη, ζωή, ελπίδα, πάθος και ευγνωμοσύνη. Έτσι ακριβώς έπαιζε ο Ρότζερ το παιχνίδι που αγαπάμε τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλη τη μαγεία», έγραψε για τον Ελβετό η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα.

What a heartfelt message , full of love, life, hope, passion and gratitude. Which is exactly how Roger played the game we love so much. Thank you thank you thank you, for all the magic!!!

Xoxoxo https://t.co/2s1Aw5SpJ5 — Martina Navratilova (@Martina) September 15, 2022

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ χαρακτήρισε τον Ρότζερ Φέντερερ τον πρωταθλητή των πρωταθλητών. «Έχει το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι της γενιάς του και κέρδισε τις καρδιές των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο με μια απίστευτη ταχύτητα στο κορτ και ένα ισχυρό μυαλό στο τένις. Είχε μια ιστορική καριέρα, με αναμνήσεις που θα μείνουν ζωντανές», συμπλήρωσε.

(1/2) Roger Federer is a champion’s champion. He has the most complete game of his generation & captured the hearts of sports fans around the world with an amazing quickness on the court & a powerful tennis mind. He has had a historic career w/memories that will live on and on. pic.twitter.com/zxGq4izh1v — Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 15, 2022