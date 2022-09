Ο κορυφαίος Ρότζερ Φέντερερ αποσύρεται από το τένις

Ο Ελβετός τενίστας Ρότζερ Φέντερερ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 41 ετών.

Σε μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο πολυνίκης τενίστας, που θεωρείται εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος – ίσως και ο κορυφαίος – ανακοίνωσε πως η τελευταία του επαγγελματική εμφάνιση θα γίνει στο Λονδίνο την ερχόμενη εβδομάδα.

«Θα παίξω περισσότερο τένις στο μέλλον, αλλά όχι σε Grand Slam ή στην περιοδεία» σημείωσε.

Παραδέχθηκε πως η απόφασή του αυτή είναι «γλυκόπικρη», καθώς «θα μου λείψουν όλα όσα έχω λάβει». «Αλλά, την ίδια στιγμή, υπάρχουν και τόσο για τα οποία πρέπει να πανηγυρίζω» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη σπουδαία καριέρα του, η οποία ξεπέρασε και τη φαντασία του.

Ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Μίρκα, η οποία στάθηκε στο πλευρό και παρακολούθησε αμέτρητους αγώνες, ακόμα και σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, αλλά και τα τέσσερα παιδιά τους. «Το να βλέπω την οικογένειά μου να με υποστηρίζει στις κερκίδες, θα είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις».

Δεν ξέχασε να αναφερθεί στην ομάδα του, αλλά και τους αντιπάλους τους στο γήπεδο, οι οποίοι του χάρισαν «μερικούς επικούς αγώνες, που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

«Νιώθω εξαιρετικά ευγνώμων. Ωθήσαμε ο ένας τον άλλον και φτάσαμε το τένις σε νέα επίπεδα».

«Τα τελευταία 24 χρόνια υπήρξαν μία υπέροχη περιπέτεια. Παρότι μερικές φορές μοιάζει σαν να πέρασαν μόλις 24 ώρες, ήταν τόσο βαθύ και μαγικό, που φαίνεται σαν να έχω ζήσει ήδη μία γεμάτη ζωή» ανέφερε.

