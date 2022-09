Η Σερένα Γουίλιαμς δεν αποκλείει την επιστροφή στο τένις- «Ο Τομ Μπρέιντι ξεκίνησε μια πολύ cool μόδα»

Σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου αποκλείστηκε από το US Open, μια στιγμή που πολλοί πίστεψαν ότι ήταν οι τίτλοι τέλους για τον θρύλο του τένις, η Σερένα Γουίλιαμς δεν απέκλεισε μια πιθανή επιστροφή της στο άθλημα.

Σε δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις, η κάτοχος 23 ατομικών τίτλων σε Γκραν Σλαμ αναφέρθηκε στη «μόδα» που ξεκίνησε ο Τομ Μπρέιντι. Ο σταρ του NFL ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά λίγο αργότερα αναίρεσε την απόφασή του.

Πριν ξεκινήσει το US Open ο θρύλος του τένις ανακοίνωσε ότι θα «εξελιχθεί μακριά από το τένις» μετά το Γκραν Σλαμ, από το οποίο την απέκλεισε στον τρίτο γύρο η Άιλα Τομλιάνοβιτς. Όταν ρωτήθηκε για πιθανή επιστροφή της στο τένις στο μέλλον, η Γουίλιαμς απάντησε «ποτέ δεν ξέρεις», σε συνέντευξη στο Good Morning America.

«Νομίζω ότι ο Τομ Μπρέιντι ξεκίνησε μια πολύ cool τάση… με τον τρόπο που το έκανε», συμπλήρωσε. Επίσης, δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει στον χώρο του αθλήματος. «Νιώθω ότι το τένις μου έδωσε τόσα πολλά και πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλω να εμπλακώ στο τένις με κάποιο τρόπο στο μέλλον», δήλωσε. «Δεν ξέρω ακόμη τι εμπλοκή θα είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι αγαπώ το άθλημα τόσο πολύ», συμπλήρωσε.

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και στο The Tonight Show. Όταν ο Τζίμι Φάλον την ρώτησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο τένις, όπως έκανε ο σταρ του NFL, η Γουίλιαμς απάντησε: «Ο Τομ Μπρέιντι ξεκίνησε μια απίστευτη μόδα. Αυτό θέλω να πω» και έβαλε τα γέλια.

“Tom Brady started an amazing trend. That’s what I want to say.”



