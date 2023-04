Μάικλ Τζέι Φοξ: Δεν θα ζήσω ως τα 80- Κάθε μέρα είναι όλο και πιο δύσκολα

Ο Μάικλ Τζέι Φοξ μίλησε για τις προκλήσεις της ζωής, που καλείται να αντιμετωπίσει από την ημέρα που διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον.

Μιλώντας στο CBS Mornings, ο Μάικλ Τζέι Φοξ απάντησε αποστομωτικά στο πως είναι να ζει κανείς με τη νόσο του Πάρκινσον.

«Γίνεται πιο σκληρή (η καθημερινότητα). Κάθε μέρα είναι όλο και πιο δύσκολα. Αλλά, έτσι είναι. Δεν πεθαίνεις από Πάρκινσον. Πεθαίνεις με Πάρκινσον» είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως «Οπότε σκέφτομαι τη θνησιμότητα: Δεν θα γίνω 80 ετών. Δεν θα ζήσω ως τα 80».

Ο Μάικλ Τζέι Φοξ διαγνώστηκε με Πάρκινσον σε ηλικία 29 ετών το 1991, αλλά μπόρεσε να συνεχίσει να εργάζεται στον κινηματογράφο μέχρι το 2020. Αφιέρωσε τον χρόνο του στην εύρεση θεραπείας για την ασθένεια μέσω του ιδρύματός που δημιούργησε το 2000 και έγινε ο μεγαλύτερος χορηγός στην έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για ερευνητικά έργα και βελτιωμένες θεραπείες για άτομα με την νόσο του Πάρκινσον.

Η υγεία του Μάικλ Τζέι Φοξ επιδεινώθηκε από τότε που υποβλήθηκε σε μια επικίνδυνη χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη το 2018 για την αφαίρεση ενός όγκου, που δεν σχετίζεται με τη νόσο του Πάρκινσον. Έπρεπε να μάθει να περπατάει ξανά. Η διαδικασία ήταν σκληρή.

«(Η ασθένεια) Μου μπέρδεψε το περπάτημα… και μετά άρχισα να σπάω», είπε ο Μάικλ Τζέι Φοξ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο CBS. «Έσπασα το χέρι, και έσπασα και αυτό το χέρι, έσπασα αυτόν τον αγκώνα, έσπασα το πρόσωπό μου» είπε μεταξύ άλλων.

