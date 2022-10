Το συγκινητικό reunion του «Back to the Future»- Ξανά μαζί Μάικλ Τζ. Φοξ και Κρίστοφερ Λόιντ

Ο Μαικλ Τζ. Φοξ βρέθηκε ξανά στη σκηνή με τον συμπρωταγωνιστή του στο Back To The Future, Κρίστοφερ Λόιντ και το στιγμιότυπο ήταν συγκινητικό.

Οι δυο τους βρέθηκαν στην εκδήλωση Comic Con της Νέας Υόρκης και θυμήθηκαν την 20ετή φιλία τους και την κοινή τους καριέρα, η οποία ξεκίνησε στην εμβληματική ταινία των 80s.

«Δεν ήξερα τον Μάικλ προσωπικά εκτός από όσα είχα ακούσει για αυτόν », είπε ο Λόιντ. «Υπήρξε αμέσως χημεία, όπως λένε, μεταξύ μας», είπε για τη στιγμή που το ζευγάρι συναντήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας.

Ο Φοξ περιέγραψε τον Λόιντ ως εξαιρετικά διασκεδαστικό. «Πρέπει να προσέχω, γιατί αυτός ο τύπος θα με ξεκολλήσει από την οθόνη» πρόσθεσε.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με το ζευγάρι να δίνει συμβουλές στο κοινό επιλέγοντας και τις αγαπημένες τους ατάκες από ταινίες.

Ο Φοξ είπε από το Dr. Stranglove, ενώ ο Λόιντ από το Back To The Future, λέγοντας: «Ειπώθηκε μια φορά σε μια ταινία - το μέλλον είναι αυτό που το κάνεις (να είναι)».

Στο Twitter, οι φανς έσπευσαν να επευφημήσουν το reunion. «Δεν κλαίω, εσύ κλαις» έγραψε ένας χρήστης ενώ ένας άλλος τους περιέγραψε ως «το καλύτερο ζευγάρι».

The best. Michael J. Fox and Christopher Lloyd were reunited today in New York City at Comic Con… pic.twitter.com/lD8BGkswBW

If you were a teenager in 1985, then Michael J. Fox was your guy. Marty McFly in Back to the Future is the coolest teenager in cinema history.

Watching him hug Christopher Lloyd like this is so beautiful. #BackToTheFuture #MichaelJFox pic.twitter.com/sniP95YE1J