Μαχητικά του Ισραήλ σπάνε το φράγμα του ήχου στη Ράφα και οι Παλαιστίνιοι ουρλιάζουν

Την ώρα που η πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει όπου σταθεί και όπου βρεθεί πως η τελική επίθεση στη Ράφα θα γίνει χωρίς αμφιβολία, ο στρατός του Ισραήλ έχει ξεκινήσει τις ψυχολογικές επιχειρήσεις εναντίον όσων βρίσκονται εκεί.

Στη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, έχουν καταφύγει πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιμένει ότι μία χερσαία επιχείρηση δεν θα αργήσει, καθώς υπάρχουν ακόμα τρεις ομάδες της Χαμάς που πρέπει να εξαλειφθούν.

Όπως δείχνει και μία ανάρτηση από το κρατικό πρακτορείο Anadolu της Τουρκίας, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τη Ράφα, όπου τα μαχητικά αναπτύσσουν ταχύτητα που σπάει το φράγμα του ήχου, προκαλώντας τρόμο και πανικό στους εκτοπισμένους κατοίκους της Γάζας.

The Israeli military's planes emit highly alarming noises with supersonic booms over Rafah, known locally as the 'Phantom raid,' evoking intense fear and trembling hearts ⤵️ pic.twitter.com/bzdwNGdriF