Γάζα: Κομάντος του Ισραήλ μπήκαν ξανά σε νοσοκομείο και σκότωσαν 40

O ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ξανά εισβολή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας και σκότωσε 40. Τους χαρακτηρίζει «τρομοκράτες της Χαμάς».

Μονάδες «διεξάγουν (...) στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου Αλ Σίφα», η οποία εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

Κάτοικοι της συνοικίας του κέντρου της πόλης της Γάζας μίλησαν για πάνω από «45 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» στη Ρίμαλ. Κάποιοι μίλησαν για «μάχες» γύρω από το νοσοκομείο.

Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων "Shayetet 13" του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας μέσα και γύρω από το ιατρικό συγκρότημα Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, την εξόντωση τουλάχιστον 40 τρομοκρατών της Χαμάς και τη σύλληψη 200 άλλων που πιστεύεται ότι είχαν πληροφορίες σχετικά με τοποθεσίες ομηρίας ή τρομοκρατικές επιχειρήσεις.

