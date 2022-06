Μάχη με δεκάδες πυρκαγιές στην Ισπανία εξαιτίας του πρώιμου καύσωνα

Δεκάδες φωτιές ξέσπασαν στην Ισπανία, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα έχει οδηγήσει σε πρωτόγνωρες, για την εποχή, θερμοκρασίες.

Στην οροσειρά Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, στη Θαμόρα, οι φλόγες κατέστρεψαν τουλάχιστον 25.000 εκτάρια, οδηγώντας σε εκκενώσεις εκατοντάδων σπιτιών σε 18 κοινότητες.

Αξιωματούχοι εκτάκτων αναγκών, επεσήμαναν χθες πως η σχετική μείωση της θερμοκρασίας τούς βοήθησε ώστε να περιορίσουν τη φωτιά, που έχει χαρακτηριστεί «πραγματικό τέρας».

New footage of the wildfire in Spain. Hot weather has fueled fires in the Catalonia Region. Whoever is driving got a little warm at the end… #spain #wildfire #Catalonia #barcelona #fire pic.twitter.com/qYnH7645Hp