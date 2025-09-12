Το MAGA κατηγορεί το «South Park» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ορισμένες συντηρητικές «φωνές» στο διαδίκτυο κατηγορούν τη σατιρική κωμική σειρά South Park για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Κερκ, 31 ετών, δέχτηκε θανατηφόρα πυρά στο πανεπιστήμιο Utah Valley University, όπου φιλοξενούσε την πρώτη εκδήλωσή του στο πλαίσιο της περιοδείας America Comeback Tour. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, μέχρι στιγμής.

Μετά τη δολοφονία, οι απόψεις στο διαδίκτυο έχουν διχαστεί, με ρεπουμπλικάνους να κατηγορούν την Αριστερά, ενώ οι αντιδράσεις δείχνουν για άλλη μια φορά τον βαθύ διχασμό στην Αμερική του Τραμπ.

Κάποιοι πλέον κατηγορούν το South Park, ιδιαίτερα το επεισόδιο της 6ης Αυγούστου με τίτλο «Got A Nut», όπου ο χαρακτήρας Κάρτμαν γίνεται συντηρητικός σχολιαστής που διαπραγματεύεται με φοιτητές στα πανεπιστήμια, μιμούμενος το χτένισμα και τις κινήσεις του Κερκ.

Το επεισόδιο περιλαμβάνει επίσης ένα βραβείο με το όνομα Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters. Αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επίθεση σχετίζεται με το επεισόδιο, πολλοί στο X κάνουν συνδέσεις μεταξύ της σάτιρας και της δολοφονίας.

«Ο Τρέι Πάρκερ και ο Ματ Στόουν έχουν αίμα στα χέρια τους. Αφαιρέστε το South Park από όλες τις υπηρεσίες streaming», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Το South Park σίγουρα υποκίνησε το μίσος που χρειάστηκε για να δολοφονηθεί ο Κερκ». Ένας τρίτος είπε: «Είμαι υπέρ του να ακυρωθεί το South Park προς τιμήν του Τσάρλι».

Άλλοι υπερασπίστηκαν τη σειρά επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κερκ θεωρούσε τη σειρά αστεία και την είχε «αγκαλιάσει». Πράγματι, ο Κερκ είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα απόσπασμα που αναφερόταν στον ίδιο, περιγράφοντάς το ως «αστείο».

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι κάπως γέλασα», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, αναφέροντας ότι παρακολουθούσε South Park στο λύκειο. «Είναι κάπως αστείο και δείχνει τον πολιτιστικό αντίκτυπο και τη συνάφεια που έχει καταφέρει να αποκτήσει το κίνημά μας», είχε δηλώσει ο Κερκ.

Οι δημιουργοί του South Park, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, δεν έχουν σχολιάσει ακόμη το περιστατικό. Ωστόσο, το Comedy Central ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλλει πλέον επαναλήψεις του επεισοδίου που απεικονίζει τον Κερκ. Το εν λόγω επεισόδιο παραμένει διαθέσιμο για streaming στο Paramount+.

Η 27η σεζόν του South Park έχει συστηματικά σατιρίσει την κυβέρνηση Τραμπ, φτάνοντας στο σημείο να απεικονίσει τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε σχέση με τον Σατανά.

Με πληροφορίες από euronews.com

