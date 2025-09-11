Χάος στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ξυπνά φόβους για γενικευμένη πολιτική τρομοκρατία

Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και influencer Τσάρλι Κερκ, την ώρα που μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη ότι η πολιτική βία έχει γίνει πλέον μια συχνή και τρομακτική πραγματικότητα στην Αμερική.

Από τον Ντόναλντ Τραμπ – που πέρυσι αποτέλεσε στόχο δύο απόπειρων δολοφονίας – έως βουλευτές, δικαστές και τοπικούς αξιωματούχους, η βία είναι μια διαρκής απειλή για δημόσια πρόσωπα σε ολόκληρη τη χώρα. Η δολοφονία του Κερκ απειλεί να διχάσει ακόμα περισσότερο το ήδη πολωμένο έθνος, ενισχύοντας την έχθρα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η καθηγήτρια Πολιτικής Ταυτότητας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Λιλιάνα Μέισον, σχολίασε: «Δεν είναι απλώς ποιος έχει την εξουσία. Είναι ποιος θα επιβιώσει και ποιος όχι».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας του Καπιτωλίου, οι απειλές κατά μελών του Κογκρέσου και του προσωπικού τους ξεπέρασαν τις 9.500 το 2023, αυξημένες σημαντικά σε σχέση με το 2017 που ήταν λιγότερες από 4.000. Παράλληλα, οι απειλές κατά ομοσπονδιακών δικαστών διπλασιάστηκαν την τελευταία διετία.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», κατηγορώντας την «ριζοσπαστική αριστερά» ότι με τη ρητορική της καλλιεργεί το έδαφος για πολιτική τρομοκρατία. Από την άλλη, η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ελίζαμπεθ Γουόρεν απάντησε πως «ας ξεκινήσει πρώτα ο ίδιος ο πρόεδρος να ρίχνει τους τόνους, αντί να αναρτά εικόνες που δείχνουν πόλεις να καίγονται».

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε συντετριμμένος: «Τίποτα δεν μπορεί να επαναφέρει τον Τσάρλι Κερκ. Η χώρα μας είναι βαθιά διχασμένη».

Ο Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και στενός σύμμαχος του Τραμπ, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής για τις καμπάνιες του στα πανεπιστήμια, όπου προωθούσε τον διάλογο και προκαλούσε αντιπαραθέσεις με το σλόγκαν «Prove Me Wrong».

Η δολοφονία του έχει ανοίξει ξανά μια σκληρή πολιτική διαμάχη για το πώς μπορεί να μειωθεί η βία στις ΗΠΑ, ενώ σχολιαστές μιλούν για μια «νέα εμφύλια σύγκρουση» στην αμερικανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal