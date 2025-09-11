Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI δημοσίευσε φωτογραφία του υπόπτου

Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες του «υπόπτου» που πιστεύεται ότι σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Οι ερευνητές που αναζητούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δεν είναι σίγουροι για το πόσο μακριά μπορεί να έχει ταξιδέψει ο φερόμενος ως δράστης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν είμαστε σίγουροι για το πόσο μακριά έχει φτάσει», δήλωσε την Πέμπτη το πρωί ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι, Ρόμπερτ Μπολς.

Η φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ απεικονίζει έναν άνδρα με σκούρο πουλόβερ με τυπωμένη την αμερικανική σημαία, σκούρο καπέλο, σκούρα γυαλιά ηλίου και σκούρο τζιν.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Σύμφωνα με τον Μπολς, οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι έχουν και «αποτύπωμα παπουτσιού» και αποτυπώματα της παλάμης του υπόπτου. Οι πράκτορες έκαναν έρευνα στο δάσος όπου βρέθηκε ένα ισχυρό τουφέκι που πιστεύεται ότι είναι το όπλο του δράστη.

Οι ερευνητές επικοινωνούν τώρα με όσους διαθέτουν βίντεο από κάμερες θυροτηλεοράσεων σε σχετικές γειτονιές και εξετάζουν περισσότερες από 130 πληροφορίες για να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα απονείμει μεταθανάτια στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στην αρχή της ομιλίας του για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο.

«Πριν ξεκινήσουμε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τον τρόμο και τη θλίψη τόσων πολλών Αμερικανών για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», είπε ο Τραμπ. «Ο Τσάρλι ήταν ένας γίγαντας της γενιάς του, ένας υπέρμαχος της ελευθερίας και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι προσευχές μας είναι με την υπέροχη σύζυγό του, Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του, που είναι φανταστικοί άνθρωποι. Μας λείπει πολύ. Ωστόσο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η φωνή του Τσάρλι και το θάρρος που έβαλε στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων, ειδικά των νέων, θα ζήσουν για πάντα».