Λύθηκε η διαμάχη για το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ: «Δεν το έκλεψε»

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε ότι η Μαράια Κάρεϊ δεν έκλεψε το megahit της «All I Want for Christmas Is You» από άλλους τραγουδοποιούς.

Η δικαστής Mónica Ramírez Almadani έκανε δεκτό το αίτημα της Κάρεϊ για συνοπτική κρίση, δίνοντάς της τη νίκη χωρίς να πάει σε δίκη.

Το 2023, οι τραγουδοποιοί Άντι Στόουν από τη Λουιζιάνα — που ακούει στο καλλιτεχνικό όνομα Βινς Βανς — και ο Τρόι Πάουερς του Τενεσί κατέθεσαν μήνυση 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ισχυρίζονται ότι το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ από το 1994, που έκτοτε παίζεται κάθε χρόνο με ασταμάτητη επιτυχία, παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματά τους, από άλλο τραγούδι τους, με τον ίδιο τίτλο, που είχε κυκλοφορήσει το 1989.

Ο δικηγόρος τους Gerard P. Fox είπε ότι είναι «απογοητευμένος» σε ένα email προς στο Associated Press. Ο Fox είπε «σχεδόν πάντα πλέον, απορρίπτονται υποθέσεις πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής και ότι κάποιος πρέπει να κάνει έφεση για να ανατρέψει και να παραπέμψει την υπόθεση στην κριτική επιτροπή. Ο πελάτης μου θα αποφασίσει σύντομα για το αν θα ασκήσει έφεση. Καταθέσαμε με βάση τις απόψεις δύο αξιότιμων μουσικολόγων που διδάσκουν σε μεγάλα κολέγια».

Η μήνυση των Stone and Powers γράφει: «Το "All I Want For Christmas Is You" περιέχει μια μοναδική γλωσσική δομή όπου ένα άτομο, απογοητευμένο από τα ακριβά δώρα και τις εποχιακές ανέσεις, θέλει να είναι με το αγαπημένο του πρόσωπο και, κατά συνέπεια, γράφει ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη».

Είπαν ότι υπήρχε «συντριπτική πιθανότητα» η Μαράια Κάρεϊ και ο παραγωγός Walter Afanasieff να είχαν ακούσει το τραγούδι τους - το οποίο κάποια στιγμή έφτασε στο Νο. 31 του Billboard's Hot Country chart - και παραβίασαν τα πνευματικά τους δικαιώματα παίρνοντας σημαντικά στοιχεία από αυτό.

Αφού άκουσε δύο ειδικούς για κάθε πλευρά, η Ramírez Almadani συμφώνησε με εκείνους από την υπεράσπιση, οι οποίοι είπαν ότι οι συγγραφείς χρησιμοποιούσαν κοινά χριστουγεννιάτικα κλισέ που υπήρχαν πριν από τα δύο τραγούδια και ότι το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ τα χρησιμοποιούσε διαφορετικά. Είπε ότι οι ενάγοντες δεν είχαν το βάρος να δείξουν ότι τα τραγούδια είναι ουσιαστικά παρόμοια.

Η Ramírez Almadani διέταξε επίσης κυρώσεις κατά των ενάγων και των δικηγόρων τους, λέγοντας ότι η αγωγή τους και οι επακόλουθες καταθέσεις ήταν επιπόλαιες και ότι οι δικηγόροι των εναγόντων «δεν κατέβαλαν εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι ισχυρισμοί των πραγματικών περιστατικών έχουν αποδεικτική υποστήριξη». Είπε ότι πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον μέρος της αμοιβής δικηγόρου των κατηγορουμένων.

Ο χριστουγεννιάτικος κολοσσός της Μαράια Κάρεϊ έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 1990. Έφτασε στο Νο. 1 στο τσαρτ Hot 100 του Billboard τα τελευταία έξι συνεχόμενα χρόνια — μετρώντας τα πιο δημοφιλή τραγούδια κάθε εβδομάδα — όχι μόνο με θέμα τις γιορτές — σε airplay, πωλήσεις και ροή.

Η Carey και ο Afanasieff είχαν τη δική τους δημόσια διαφωνία - αν και δεν κατέληξε στα δικαστήρια - σχετικά με το ποιος έγραψε πόσο από το τραγούδι. Όμως η συγκεκριμένη υπόθεση τους έκανε τουλάχιστον προσωρινά, συμμάχους.

