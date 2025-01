Λος Άντζελες: Ο Μπίλι Κρίσταλ και η Πάρις Χίλτον ανάμεσα στους διάσημους που έχασαν τα σπίτια τους στις πυρκαγιές

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες και στις γύρω περιοχές έχουν αφήσει πίσω τους πάνω από 1.000 κατεστραμμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών κατοικιών διάσημων αστέρων του Χόλιγουντ.

Οι φλόγες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 137.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Billy Crystal και η σύζυγός του, Janice, έχασαν το σπίτι τους στην περιοχή Pacific Palisades, όπου διέμεναν από το 1979. «Κάθε γωνιά του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά με την υποστήριξη των παιδιών μας θα το ξεπεράσουμε», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η Paris Hilton αποκάλυψε ότι το σπίτι της στο Μαλιμπού καταστράφηκε ολοσχερώς. «Βλέπαμε στην τηλεόραση το σπίτι μας να καίγεται ζωντανά. Είναι κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε να ζήσει», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

