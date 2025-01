Λος Άντζελες: Πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές

Ο τραγικός απολογισμός από τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν το Λος Άντζελες και τις γειτονικές περιοχές αυξάνεται, με τουλάχιστον πέντε νεκρούς να έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα.

Η πλειοψηφία των θυμάτων εντοπίστηκε κοντά στη φωτιά του Eaton, όπου οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου τους. Περισσότεροι από 137.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης, ενώ οι πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες, καταστρέφοντας χιλιάδες ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών κατοικιών και διάσημων τοποσήμων.

🚨 BREAKING: New fire just exploded in Hollywood Hills



That’s 5 major wild fires in Los Angeles in 36 hours



10s of 1000s of acres burned, 100,000 people displaced, 5 dead, dozens injured, countless wildlife and helpless animals killed.



Now it looks like that's just the…