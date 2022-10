Λονδίνο: Ύποπτο πακέτο κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ- Εκκενώθηκαν κυβερνητικά κτίρια

Οι αρχές του Λονδίνου έκλεισαν κεντρικό δρόμο δίπλα στην πρωθυπουργική κατοικία, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο.

Η οδός Whitehall, μεταξύ του Κοινοβουλίου και της πλατείας Τραφάλγκαρ είναι επίσης δρόμος με πολλά κυβερνητικά κτίρια μεταξύ των οποίων και τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας.

Η αστυνομία του Ουέστμινστερ σε ανάρτησή ης στο Twitter ανέφερε ότι οι αξιωματικοί παρακολουθούν το περιστατικό και το ύποπτο πακέτο θα απομακρυνθεί από τους πυροτεχνουργούς με προσοχή. Σύστησε στο κοινό δε να μην πλησιάσει στην περιοχή.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι έχουν εκκενωθεί ορισμένα κυβερνητικά κτίρια στην περιοχή.

Police were called at 11.42hrs on Tuesday, 18 October to reports of a suspicious package in #Whitehall.

Officers are in attendance and a cordon is in place as a precaution.

The item will be assessed by specialist officers.

Please avoid the area.