Λονδίνο: Νεκρός μετά από μαχαιριές ένας άνδρας έξω από το γήπεδο της Τότεναμ

Νεκρός μετά από πολλαπλές μαχαιριές βρέθηκε τα ξημερώματα ένας άνδρας, έξω από το γήπεδο της Τότεναμ, στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό, περίπου στις 5:50 π.μ τοπική ώρα το πρωί της Κυριακής, η αστυνομία έλαβε κλήση για έναν άνδρα τραυματισμένο έξω στο Northumberland Park, έξω από γήπεδο της Τότεναμ, «Tottenham Hotspur Stadium». Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του άτυχου άνδρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, με την Μητροπολιτική Αστυνομία να αναφέρει πως γνωρίζει ποιος είναι ο άνδρας και θα ενημερώσει την οικογένειά του. Τόσο η αστυνομία όσο και οι ιατροδικαστές βρίσκονται ακόμη στo σημείο, ενώ σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής επιθεωρητής της έρευνα καλεί όποιον έχει πληροφορίες για το συμβάν, να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον άνδρα που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. Μπορώ να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της περιοχής ότι εξειδικευμένοι ντετέκτιβ διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν τι του συνέβη και να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατοίκους της περιοχής για την υπομονή και την κατανόησή τους, ενώ θα συνεχίσουμε αυτό το κρίσιμο έργο.

»Εάν έχετε πληροφορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, όσο ασήμαντες κι αν φαίνονται, παρακαλούμε να μας τις πείτε. Θα βλέπετε αστυνομικούς στις κλούβες και στις περιπολίες και θα είναι έτοιμοι να σας ακούσουν», κατέληξε στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής επιθεωρητής Stephen Johnston-Keay.

«Μετά από ένα περιστατικό κατά το οποίο ένα άτομο έχασε τη ζωή του, κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε τη συνεχιζόμενη έρευνα της Αστυνομίας, η οποία είναι υψίστης σημασίας. Ο σημερινός απογευματινός αγώνας της Premier League με τη Nottingham Forest θα διεξαχθεί κανονικά, ωστόσο ολόκληρη η Northumberland Park Road και η Vicarage Road, καθώς και το βόρειο άκρο της Worcester Avenue, θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια.



»Θα ενημερώσουμε τους οπαδούς μας όταν μπορέσουμε και θα ζητήσουμε από τους οπαδούς να είναι υπομονετικοί και να δώσουν επιπλέον χρόνο για να ταξιδέψουν. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος και όλους όσους επηρεάζονται», ανέφερε η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας.

