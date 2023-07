O δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Τότεναμ παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές

Ο ιδιοκτήτης της Τότεναμ, Τζο Λιούις παραδόθηκε στις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν και αναμένεται ότι αργότερα σήμερα θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο στην οικογένεια του οποίου ανήκει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τότεναμ αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της εισαγγελίας.

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία κατηγορεί τον Τζο Λιούις, ότι είχε ενορχηστρώσει ένα «θρασύτατο» σχέδιο δίνοντας πληροφορίες σε φίλους, προσωπικούς βοηθούς, πιλότους και γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε σχέση για τις επιχειρήσεις στις οποίες είχε επενδύσει. Με τις «συμβουλές» αυτές οι συνεργάτες του κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προσέφυγε εναντίον του Τζο Λιούις και άλλων τριών προσώπων. Σύμφωνα με τη μήνυση, η πρώην ερωμένη του Τζο Λιούις, Κάρολιν Κάρτερ και οι δύο πιλότοι του, ο Πάτρικ Ο’Κόνορ και ο Μπράιαν Βο, αποκόμισαν παρανόμως περισσότερα από 545.000 δολάρια εκμεταλλευόμενοι τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους παρείχε. Οι δύο πιλότοι έχουν συλληφθεί.

Επίσης, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι το 2019 ο Τζο Λιούις δάνεισε 500.000 δολάρια στον καθέναν από αυτούς και τους προέτρεψε να αγοράσουν μετοχές της ογκολογικής εταιρείας Mirati Therapeutics προτού να δοθούν στη δημοσιότητα τα θετικά αποτελέσματα μιας κλινικής μελέτης. Ο Ο’Κόνορ σε μήνυμα που έστειλε σε έναν φίλο του έγραφε ότι πίστευε πως «το Αφεντικό έχει πληροφορίες εκ των έσω». Να σημειωθεί πως, αφού η Mirati ανακοίνωσε τα θετικά αποτελέσματα, η μετοχή της κατέγραψε άνοδο 16,7% μέσα σε μία ημέρα και οι δύο πιλότοι αποπλήρωσαν το χρέος τους στον Τζο Λιούις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Τζο Λιούις, ο Ντέιβιντ Ζόρνοου, είπε ότι οι εισαγγελείς έκαναν ένα «τρομερό» λάθος και ότι ο 86χρονος πελάτης του πήγε εθελοντικά στις ΗΠΑ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

