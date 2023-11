Λονδίνο: Ένταση στη μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων

Στο κέντρο του Λονδίνου συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις, καθώς υπήρξαν συγκρούσεις ακροδεξιών με αστυνομικούς.

Πρόκειται για την «Εθνική Πορεία για την Παλαιστίνη», την τελευταία από μια σειρά διαδηλώσεων στο Λονδίνο, με δεκάδες πολίτες που επιθυμούν να δείξουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους, από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική και χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης όμως, είχε ζητηθεί να ακυρωθεί η συγκεκριμένη πορεία καθώς σήμερα είναι η Ημέρα Εκεχειρίας, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τιμά τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν σε στρατιωτικές ενέργειες. Μάλιστα, περίπου 1.000 άνθρωποι παρατάχθηκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις μνήμης. Ανάμεσά τους και ορισμένοι δεξιοί αντιδιαδηλωτές που διαφωνούν με την πορεία υπέρ των Παλαιστινίων.

🚨 #BREAKING : Pro Palestine march now on the move through London chanting “From the river, to the sea Palestine will be free” pic.twitter.com/y7SVsHUIgA

Την ίδια ώρα, σημειώθηκαν εντάσεις ανάμεσα σε ακροδεξιούς και άνδρες της αστυνομίας. Η αστυνομία είχε πει ότι σχεδόν 2.000 αστυνομικοί θα είναι σε υπηρεσία, προκειμένου να πατάξουν οποιαδήποτε αναταραχή προκληθεί. «Η επιχείρηση αστυνόμευσης αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι τεράστια», δήλωσε χθες η Αναπληρώτρια Βοηθός Επίτροπος Λόρενς Τέιλορ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μια ομάδα αντιδιαδηλωτών που έφτασαν στην Chinatown επιτέθηκε σε αξιωματικούς ενώ προσπάθησαν να εμπλακούν μαζί τους. «Επιπλέον αξιωματικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στα social media. Προστίθεται πως «προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πολιτών. Δεν θα ανεχτούμε ταραχές στο κέντρο του Λονδίνου».

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν στους αστυνομικούς: «Δεν είσαι πια Άγγλος». Η αστυνομία κατάφερε να διαλύσει το πλήθος, χωρίζοντάς το σε δύο μικρότερες ομάδες. Οι διαδηλωτές εθεάθησαν τελευταία φορά να τρέχουν μέσω της Chinatown προς την κατεύθυνση του Piccadilly Circus.

Παράλληλα, επεισόδια σημειώθηκαν και κοντά στο Κενοτάφιο στο Γουάιτχολ, με «πρωταγωνιστές» εκατοντάδες οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων και μέλη της ακροδεξιάς. Οι διοργανωτές από την Εκστρατεία Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης (PSC) είπαν ότι η πορεία από το μνημείο του Κενοτάφιου θα «προχωρήσει» κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ στην Ντάουνινγκ Στριτ και θα τελειώσει στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, 3 χλμ μακριά. Από την πλευρά του, ο Ρίσι Σουνάκ επέκρινε τη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων ως ασέβεια, ενώ εξέφρασε ανησυχίες για πιθανά περιστατικά βίας.

Thread of photos/videos from London's pro-Palestine demonstration on Saturday 11th November.



I am here at the march and all footage in this thread is provided by myself.



Everyone is making their way to Hyde Park where the march will begin.#gaza #israel #palestine… pic.twitter.com/ZaPtTebwvu