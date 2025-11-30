ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λιθουανία: «Υβριδική επίθεση της Λευκορωσίας τα μπαλόνια» - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στη Λιθουανία, έχει κλείσει τουλάχιστον δέκα φορές από τις αρχές Οκτωβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ Facebook Twitter
Αεροπλάνο στην πίστα του αεροδρομίου του Βίλνιους / Unsplash
0

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στη Λιθουανία, τέθηκε ξανά εκτός λειτουργίας σήμερα, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτα μπαλόνια στον εναέριο χώρο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά διακοπών πτήσεων που ταλανίζουν τη χώρα τους τελευταίους μήνες, με το Βίλνιους να «δείχνει» τη Λευκορωσία ως υπαίτια της υβριδικής, όπως τη χαρακτήρισε, «επίθεσης».

Τους τελευταίους καιρούς η ευρωπαϊκή αεροπορία βρίσκεται επανειλημμένα αντιμέτωπη με ανάλογα περιστατικά: μη επανδρωμένα οχήματα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα έχουν προκαλέσει χάος σε σημαντικά αεροδρόμια, από την Κοπεγχάγη μέχρι τις Βρυξέλλες. Στη Λιθουανία, το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον δέκα φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Λιθουανία: Τι είναι τα ύποπτα μπαλόνια στο Βίλνιους

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λαθρεμπόρων τσιγάρων και κατηγορούν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι επιτρέπει, αν όχι ενθαρρύνει, την πρακτική, χαρακτηρίζοντάς την «υβριδική επίθεση» σε βάρος της χώρας.

Τον Οκτώβριο, η Λιθουανία είχε μάλιστα κλείσει και τα δύο συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία ως μέτρο αποτροπής, ωστόσο τα άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα καθώς οι εισβολές μπαλονιών είχαν προσωρινά σταματήσει.

Από την πλευρά του, ο Λουκασένκο απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, σε ένα κλίμα ολοένα εντεινόμενης έντασης και διχασμού.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 