«Ύποπτα» αερόστατα ξανά στη Λιθουανία: Κλειστό το αεροδρόμιο στο Βίλνιους

Οι αρχές στη Λιθουανία κινητοποιούνται ξανά μετά από τον εντοπισμό «ύποπτων» αερόστατων στον εναέριο χώρο.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε νωρίτερα, την Κυριακή το βράδυ, μετά τον εντοπισμό των αερόστατων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Σε ανακοίνωση του αεροδρομίου του Βίλνιους αναφέρθηκε ότι στις 18:55 τοπική ώρα επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στον εναέριο χώρο πάνω από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.



«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η απόφαση για την επιβολή περιορισμών στον εναέριο χώρο επηρεάστηκε από τους χαρακτηριστικούς δείκτες πλοήγησης των αερόστατων που κινούνταν προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου του Βίλνιους. Ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες καθυστερήσεις πτήσεων λόγω διαταραχών στην εναλλαγή πληρωμάτων και αεροσκαφών.



Οι επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν διαταραχθεί από τους περιορισμούς ή έχουν ακυρωθεί καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

