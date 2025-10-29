ΔΙΕΘΝΗ
Πολωνία: Μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό πάνω από τη Βαλτική

Το ρωσικό κατασκοπευτικό εκτελούσε πτήση στη Βαλτική με απενεργοποιημένο τον πομπό αναγνώρισης

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: EPA
Ρωσικό κατασκοπευτικό, που εκτελούσε πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα και είχε απενεργοποιημένο τον πομπό αναγνώρισης, αναχαίτισαν σήμερα πολεμικά αεροσκάφη της Πολωνίας.

«Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν αεροσκάφος τύπου Il-20, το οποίο πραγματοποιούσε αναγνωριστική αποστολή σε διεθνή εναέριο χώρο, χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και με απενεργοποιημένο πομπό. Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο» ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σε ανάρτησή τους στο Χ.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ρωσικές δυνάμεις έχουν εδραιωθεί στη στρατηγικής σημασίας ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ.

Πολωνία: Η δήλωση Ζελένσκι για τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει τεράστιο αριθμό στρατιωτών για την κατάληψη της πόλης, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο της αμυντικής γραμμής του Κιέβου στο Ντονέτσκ, χωρίς ωστόσο να έχει επιτύχει τον στόχο της μέχρι στιγμής.

«Φανταστείτε πόσες ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί. Κι όμως, δεν έχουν πετύχει το αποτέλεσμα που σχεδίαζαν» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις της Μόσχας υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανών στην περιοχή με αναλογία οκτώ προς ένα.

Η δήλωση του Ζελένσκι ήρθε καθώς η Μόσχα έγινε ξανά στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones για τρίτη συνεχόμενη νύχτα.

Πολωνία: Θέλει πιο δυναμικές απαντήσεις στη Ρωσία

Υπενθυμίζεται πως ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους η Πολωνία, η Σουηδία και η Λιθουανία, έχουν δηλώσει έτοιμες να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη αν ξαναμπούνε στον εναέριό τους χώρο.

Ωστόσο, οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ παραμένουν απόρρητοι. Εγκρίνονται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) με ομοφωνία και εφαρμόζονται από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR). Το βασικό τους δόγμα είναι πως το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και στόχος του είναι να αποτρέπει, όχι να προκαλεί.

Τελευταία φορά που ΝΑΤΟϊκή χώρα κατέρριψε ρωσικό μαχητικό ήταν το 2015, όταν η Τουρκία έριξε ένα Sukhoi-24 μετά από 17 δευτερόλεπτα παραβίασης. Η κίνηση είχε τεράστιες συνέπειες: κυρώσεις από τη Μόσχα, αλλά και τέλος στις ρωσικές παραβιάσεις στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Με πληροφορίες από Independent

