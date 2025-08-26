ΔΙΕΘΝΗ
Λιθουανία: Πρώην επικεφαλής συνδικάτων εκλέγεται νέα πρωθυπουργός της χώρας

O πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Gintautas Paluckas παραιτήθηκε από τη θέση του λόγω ερευνών για τις οικονομικές του δραστηριότητες

LifO Newsroom
Λιθουανία: Πρώην πρόεδρος συνδικάτου παίρνει τα ηνία της χώρας
H Inga Ruginienė/Φωτογραφία: X
Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας εξέλεξε την Inga Ruginienė νέα πρωθυπουργό, λίγες εβδομάδες μετά την παραίτηση του προκατόχου της, λόγω ερευνών για επιχειρηματικές υποθέσεις του.

Η ψηφοφορία έγινε με 78 ψήφους υπέρ και 35 κατά.

Η Ruginienė, πρώην επικεφαλής της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων της Λιθουανίας, εντάχθηκε στο κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα λίγο πριν από τις γενικές εκλογές πέρυσι.

Υπηρέτησε ως υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας στην κυβέρνηση του Gintautas Paluckas, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο λόγω δημοσιογραφικών ερευνών για τις επιχειρηματικές και οικονομικές του δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος Gitanas Nausėda, που πρότεινε την Ruginienė για πρωθυπουργό, είπε ότι είναι «διαπραγματεύτρια που επιδιώκει συμβιβασμούς». Η ίδια δεσμεύτηκε να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της σταθερότητας και να φροντίσει η κυβέρνηση να εκπληρώνει τα καθήκοντά της απέναντι στους πολίτες.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν τώρα μια ισχυρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο μέσω μιας νέας κεντροαριστερής συμμαχίας με δύο μικρότερους εταίρους.

Η Ruginienė πρέπει ακόμα να ορκιστεί, αλλά αυτό θεωρείται τυπικό. Η κυβέρνησή της θα ολοκληρώσει την υπόλοιπη τετραετή θητεία και η εξωτερική πολιτική της Λιθουανίας, ειδικά η στήριξη στην Ουκρανία, δεν αναμένεται να αλλάξει.

Η Λιθουανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, βρίσκεται στη βαλτική περιοχή και συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Με πληροφορίες από euronews.com

