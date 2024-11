Λίαμ Πέιν: Η στιγμή που η σύντροφός του έφτασε στην κηδεία του

Ντυμένη στα μαύρα και φανερά συντετριμμένη, η σύντροφος του Λίαμ Πέιν έφτασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, στην κηδεία του τραγουδιστή.

Η σύντροφός του Κέιτ Κάσιντι, με την οποία όπως δήλωσε είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν τον επόμενο χρόνο, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των One Direction, Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Νάιαλ Χόραν και Λούις Τόμλινσον, είπαν το τελευταίο αντίο στον Λίαμ Πέιν, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε στο Μπάκινχαμσαϊρ, βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Η Κέιτ Κάσιντι αξίζει να σημειωθεί πως βρισκόταν στην Αργεντινή μαζί με τον δημοφιλή τραγουδιστή μέχρι δύο ημέρες πριν από το θάνατό του, όταν έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου. Το παρών στην ιδιωτική τελετή, έδωσε και η πρώην σύντροφός του Λίαμ Πέιν, Σέριλ, που είναι και μητέρα του παιδιού του.

Στην κηδεία του παρουσιαστή βρέθηκαν και οι Κίμπερλι Γουόλς και Νίκολα Ρόμπερτς, που ήταν μαζί με τη Σέριλ, στο συγκρότημα Girls Aloud. Οι παρουσιαστές James Corden, Marvin και Rochelle Humes, Scott Mills και Adrian Chiles, ήταν επίσης εκεί.

