Συντετριμμένοι οι One Direction στην κηδεία του Λίαμ Πέιν

Οικογένεια, φίλοι και όλοι οι πρώην One Direction, βρέθηκαν σήμερα στην κηδεία του Λίαμ Πέιν.

Ο Λίαμ Πέιν, τραγουδιστής, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, σκοτώθηκε σε ηλικία 31 ετών, στην Αργεντινή, τον περασμένο Οκτώβριο. Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά, τελέστηκε σήμερα η κηδεία του στο Μπάκινχαμσαϊρ, βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Ο μουσικός σκοτώθηκε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου που έμενε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Σήμερα, οι πρώην σύντροφοι του Πέιν, στους One Direction, Χάρι Στάιλς, Λούις Τόμλινσον, Νάιλ Χόραν και Ζέιν Μάλικ είναι μεταξύ των καλεσμένων που παραβρίσκονται στην ιδιωτική τελετή, μαζί με τη φίλη του Πέιν, Κέιτ Κάσιντι και την πρώην σύντροφό του, Σέριλ, που είναι και μητέρα του παιδιού του.

Εκεί βρίσκονται επίσης και οι Κίμπερλι Γουόλς και Νίκολα Ρόμπερτς, που ήταν μαζί με τη Σέριλ, στο συγκρότημα Girls Aloud. Οι παρουσιαστές James Corden, Marvin και Rochelle Humes, Scott Mills και Adrian Chiles, είναι επίσης εκεί.

Το φέρετρο του Πέιν έφτασε στην εκκλησία με μια λευκή νεκροφόρα με άλογα.

Τα αφιερώματα λουλουδιών στην κηδεία περιλαμβάνουν ένα σε σχήμα μπόουλινγκ με 10 ακίδες και μπάλα, μια αναφορά σε ένα από τα αγαπημένα χόμπι του Πέιν.

Ένα μικρό πλήθος θεατών συγκεντρώθηκε έξω από την εκκλησία, αλλά οι θαυμαστές έμειναν σε μεγάλο βαθμό μακριά, με τα μέλη της ομάδας One Direction στο Reddit να υπενθυμίζουν στους άλλους ότι «τα μνημόσυνα είναι για τους θαυμαστές, οι κηδείες για την οικογένεια».

Σε μια σύντομη δήλωση μετά τον θάνατό του, η οικογένεια του Πέιν είχε αναφέρει: «Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Λίαμ θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και θα τον θυμόμαστε για την ευγενική, αστεία και γενναία ψυχή του».

Η αυτοψία επιβεβαίωσε ότι ο 31χρονος υπέστη εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από την πτώση.

Ο Πέιν ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ποπ, αφού οι One Direction έγιναν το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα μετά τους Beatles.

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς καριέρας τους, πούλησαν 70 εκατομμύρια δίσκους, με τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέσσερα νούμερο ένα άλμπουμ. Ο Πέιν είχε συμμετάσχει στη δημιουργία πολλών από τις επιτυχίες τους, ενώ πέτυχε επίσης σόλο καριέρα με κομμάτια όπως το Strip That Down και το Bedroom Floor.

Με πληροφορίες από BBC