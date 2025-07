Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαγνωστεί με ήπια χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια κοινή και καλοήθη πάθηση που συναντάται συχνά σε άτομα άνω των 70 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διάβασε σχετική επιστολή από τον γιατρό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εξηγεί ότι η διάγνωση προέκυψε μετά από πλήρη ιατρική αξιολόγηση, με αφορμή πρήξιμο στα κάτω άκρα.

Ο πρόεδρος υπεβλήθη σε διαγνωστικό υπερηχογράφημα Doppler και στα δύο πόδια, το οποίο επιβεβαίωσε την ύπαρξη φλεβικής ανεπάρκειας. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις θρόμβωσης ή αρτηριακής νόσου.

Στο πλαίσιο του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές εξετάσεις αίματος, περιλαμβανομένων πλήρους αιματολογικού ελέγχου, μεταβολικού πάνελ και προφίλ πηκτικότητας. Όλες οι μετρήσεις ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.

