ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε «βάρβαρους» μετανάστες στο Εσουατίνι

Πέντε άτομα που είχαν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Εσουατίνι, στο πλαίσιο της πολιτικής επαναπροωθήσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι πέντε μετανάστες, υπήκοοι Βιετνάμ, Τζαμάικας, Λάος, Κούβας και Υεμένης, είχαν καταδικαστεί για αδικήματα όπως παιδικός βιασμός και ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με την Τρίσια ΜακΛάφλιν, υφυπουργό του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, «επρόκειτο για εξαιρετικά βάρβαρους εγκληματίες, τους οποίους οι χώρες καταγωγής τους αρνήθηκαν να δεχτούν πίσω».

Η αποστολή των κρατουμένων στο Εσουατίνι, την τελευταία απόλυτη μοναρχία της Αφρικής, προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα. Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση αναγνώρισε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την κοινή γνώμη και διευκρίνισε ότι οι πέντε κρατούνται σε απομονωμένες πτέρυγες των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, μαζί με άλλους κρατούμενους υψηλού κινδύνου.

NEW: a safe third country deportation flight to Eswatini in Southern Africa has landed— This flight took individuals so uniquely barbaric that their home countries refused to take them back.



These depraved monsters have been terrorizing American communities but thanks to @POTUS… pic.twitter.com/TsanIX8H4T