Κυκλώνας Χέλεν: Πώς φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Εξαιρετικά επικίνδυνος αξιολογείται ο τυφώνας Χέλεν για την πολιτεία της Φλόριντα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό κέντρο Τυφώνων (NHC).

Οι εικόνες που έρχονται από το πέρασμα της Χέλεν, προμηνύουν μεγάλες καταστροφές, την ώρα που ήδη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του τυφώνα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός δημοσίευσε, βίντεο, μέσα από το οποίο φαίνεται το μέγεθος του κυκλώνα.

Ο τυφώνας εντοπίστηκε από τον σταθμό, την ώρα που πλησίαζε τη Φλόριντα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι δήλωσε ότι ο τυφώνας Χέλεν βγήκε στη στεριά με ανέμους ταχύτητας 140 μιλίων την ώρα.

Hurricane Helene was spotted from the International Space Station as it got closer to making landfall in Florida.



The National Hurricane Center in Miami said Helene roared ashore with winds of 140 mph. pic.twitter.com/feE0PaFFhY