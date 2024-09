Κυκλώνας Χέλεν: Σε κατάσταση συναγερμού η Φλόριντα

Ο «εξαιρετικά επικίνδυνος» τυφώνας Χέλεν έφθασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) πάνω από το έδαφος στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC).

«Με βάση δεδομένα του ραντάρ Ντόπλερ της NWS (σ.σ. της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), το μάτι του (κυκλώνα) Ελέν έφθασε στην ξηρά» στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ, στη βόρεια Φλόριντα, «περί τις 23:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 06:10 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το NHC.

Power is now OUT in #Perry #Florida as the eye wall of #Hurricane #Helene pushes in!! pic.twitter.com/lTjXUVKdQB

Ο τυφώνας νωρίτερα ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, κι ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός.

This is incredible. Imagine being one of the last to cross the Howard Frankland Bridge before they closed it this afternoon. #Helene #TampaBay #Florida pic.twitter.com/gzAcE4rMUa