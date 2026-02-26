ΔΙΕΘΝΗ

Διπλωματικός «πυρετός» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποτροπή σύγκρουσης

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν αν θα επικρατήσει η διπλωματία ή αν η περιοχή θα βρεθεί πιο κοντά σε μια γενικευμένη σύγκρουση

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / Getty Images
Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στη Γενεύη για τον τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την αποτροπή μιας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να πλήξει το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής κινητοποίησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα της μεγαλύτερης από το 2003, ενώ η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επίθεσης.

Οι διαπραγματεύσεις, που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Ομάν, διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες και ολοκληρώθηκαν με προσωρινή διακοπή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν «δημιουργικές και θετικές ιδέες» και αναμένεται να επιστρέψουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, καθώς υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Οι ΗΠΑ ζητούν περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος για να πιέσουν την ιρανική ηγεσία. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει την απαίτηση να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, αν και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένο να συζητήσει ορισμένους συμβιβασμούς. Παράλληλα, ζητά την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία του.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις δηλώσεις Τραμπ στο Κογκρέσο, όπου κατηγόρησε το Ιράν ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ.

Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα και διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες. Μάλιστα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε δημόσια ότι η χώρα του «σε καμία περίπτωση δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο».

Στο μεταξύ, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά, με αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία να αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις και το Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν αν θα επικρατήσει η διπλωματία ή αν η περιοχή θα βρεθεί πιο κοντά σε μια γενικευμένη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από BBC

