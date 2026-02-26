Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι για την Ουκρανία: Τι είπαν στο 30λεπτο τηλεφώνημά τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με έναν Ουκρανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας, τις οποίες επικαλείται το Axios.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ στοχεύει σε μια ειρηνευτική συμφωνία έως το καλοκαίρι, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, κυρίως ως προς το ζήτημα του ελέγχου εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Η 30λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία ήταν η πρώτη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι από τη συνάντησή τους στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου και πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μια μέρα πριν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντηθούν με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Ζελένσκι στη Γενεύη.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το μήνυμα Ζελένσκι μετά το τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε μια σύντομη περιγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Τραμπ, στην οποία, όπως είπε, συμμετείχαν και οι Γουίτκοφ και Κούσνερ.

«Οι ομάδες μας εργάζονται σκληρά αυτή τη στιγμή και τους ευχαρίστησα για όλες τις προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου». Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε, ότι συζητήθηκαν τα θέματα που θα εξεταστούν ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενεύη και των επόμενων τριμερών διαπραγματεύσεων στις αρχές Μαρτίου.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών», προσθέτει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή τη σειρά ενεργειών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα περίπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματίσουμε επιτέλους τον πόλεμο».

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το μήνυμα Ζελένσκι για τα 4 χρόνια από τη ρωσική εισβολή

Ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο Ζελένσκι τόνισε στο μήνυμά του, ότι «ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», λίγο προτού υποδεχθεί Ευρωπαίους ηγέτες στο Κίεβο, ανάμεσά τους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη: μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε πρόσκληση στον Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα του: «Μόνο αν επισκεφθείτε την Ουκρανία και δείτε με τα μάτια σας τις ζωές μας και τις μάχες μας (…) θα μπορέσετε να κατανοήσετε τι αφορά πραγματικά αυτός ο πόλεμος».

Απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές, ο Ουκρανός πρόεδρος τους κάλεσε «να μην ακυρώσετε όλα αυτά τα χρόνια, να μην υποτιμάτε όλο τον αγώνα, το θάρρος, την αξιοπρέπεια, όλα όσα έχει περάσει η Ουκρανία. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, να τα χαρίσουμε, να τα ξεχάσουμε, να τα προδώσουμε».

