ΔΙΕΘΝΗ

No.1

Διεθνή

Πέδρο Σάντσεθ: «Δεν πεθαίνω» - Ο Ισπανός πρωθυπουργός διαψεύδει ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια

«Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο» ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής του στα social media

The LiFO team
The LiFO team
Πέδρο Σάντσεθ: «Δεν πεθαίνω» - Ο Ισπανός πρωθυπουργός διαψεύδει ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EPA
0

Ο Πέδρο Σάντσεθ διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την υγεία του, απαντώντας δημόσια σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κάνουν λόγο για σοβαρή καρδιακή πάθηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, λογαριασμοί στα social media διακινούν τη φήμη, ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός υποβάλλεται σε θεραπεία για ανίατη καρδιακή πάθηση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, που συχνά γίνεται στόχος ψευδών ειδήσεων, αρχικά αγνόησε τις κατηγορίες, όμως την Πέμπτη απάντησε δημόσια με μια ασυνήθιστη ανάρτηση.

«Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο, αλλά ακόμα κι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν φυσιολογικά χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες, που οι δεξιές δυνάμεις αποδομούν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτησή του έγινε λίγες ημέρες αφότου δεξιό ταμπλόιντ δημοσίευσε άρθρο, σύμφωνα με το οποίο ο Σάντσεθ λαμβάνει θεραπεία για σοβαρή καρδιολογική πάθηση σε δημόσιο νοσοκομείο της Μαδρίτης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ισπανικού κοινοβουλίου, βουλευτής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος αναφέρθηκε στο δημοσίευμα και ζήτησε διευκρινίσεις για το αν ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο Σάντσεθ κατηγόρησε τις δεξιές πολιτικές δυνάμεις ότι, αφού επί χρόνια προέβλεπαν την πτώση των κυβερνήσεών του, τώρα διαδίδουν «ψέματα» για την υγεία του.

Με πληροφορίες από POLITICO

Διεθνή

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μελέτη UCLA: Η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε LGBTQ+ ερωτήσεις από 360 ομοσπονδιακές έρευνες

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε ερωτήσεις περί σεξουαλικού προσανατολισμού από 360 ομοσπονδιακές έρευνες

Μελέτη του UCLA Williams Institute συνδέει τις αλλαγές με το εκτελεστικό διάταγμα του 2025 για τον ορισμό του φύλου σε ομοσπονδιακό επίπεδο και προειδοποιεί ότι η απουσία δεδομένων SOGI ενδέχεται να επηρεάσει την καταγραφή ανισοτήτων και τη χάραξη πολιτικών για LGBTQ+ κοινότητες.
THE LIFO TEAM
ΝΤΑΒΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΜΠΟΡΓΚΕ ΜΠΡΕΝΤΕ

Διεθνή / Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Παραιτείται ο CEO μετά από έρευνα για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επσταϊν

Η αποχώρησή του από τον φορέα που διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο στο Νταβός έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίηση νέας δέσμης εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / Τι ακολουθεί για τον Άντριου μετά τη σύλληψή του και πού βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον;

Bιογράφος της βασιλικής οικογένειας τονίζει ότι η «κηλίδα» των πράξεων του Άντριου επηρεάζει και υπονομεύει συνολικά τη μοναρχία, κάτι πρωτοφανές για τη σύγχρονη εποχή
THE LIFO TEAM
Αρχεία Έπσταϊν: Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ υποστηρίζει ότι οι γυναίκες στη φωτογραφία ήταν φροντίστριές του

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ υποστηρίζει ότι οι γυναίκες στη φωτογραφία ήταν φροντίστριές του

Το όνομα του καθηγητή αναφέρεται περισσότερες από 250 φορές στα εκατομμύρια emails και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
ΕΠΣΤΑΙΝ ΤΡΑΜΠ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διεθνή / «Θα τα εξετάσουμε ξανά»: Τι περιείχαν τα αρχεία Έπσταϊν για τον Τραμπ που φέρεται να έκρυψαν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες», από τα αρχεία Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκπλήρωσε έτσι τη νομική υποχρέωσή της
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

Διεθνή / Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» ενόψει των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη

Εκπρόσωποι των δύο χωρών θα συναντηθούν αύριο στη Γενεύη - Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία δεν θα διστάσει να επιτεθεί στο Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 