Πέδρο Σάντσεθ: «Δεν πεθαίνω» - Ο Ισπανός πρωθυπουργός διαψεύδει ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια

Ο Πέδρο Σάντσεθ διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την υγεία του, απαντώντας δημόσια σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κάνουν λόγο για σοβαρή καρδιακή πάθηση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, λογαριασμοί στα social media διακινούν τη φήμη, ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός υποβάλλεται σε θεραπεία για ανίατη καρδιακή πάθηση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, που συχνά γίνεται στόχος ψευδών ειδήσεων, αρχικά αγνόησε τις κατηγορίες, όμως την Πέμπτη απάντησε δημόσια με μια ασυνήθιστη ανάρτηση.

«Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο, αλλά ακόμα κι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν φυσιολογικά χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες, που οι δεξιές δυνάμεις αποδομούν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.



La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

Η ανάρτησή του έγινε λίγες ημέρες αφότου δεξιό ταμπλόιντ δημοσίευσε άρθρο, σύμφωνα με το οποίο ο Σάντσεθ λαμβάνει θεραπεία για σοβαρή καρδιολογική πάθηση σε δημόσιο νοσοκομείο της Μαδρίτης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ισπανικού κοινοβουλίου, βουλευτής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος αναφέρθηκε στο δημοσίευμα και ζήτησε διευκρινίσεις για το αν ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο Σάντσεθ κατηγόρησε τις δεξιές πολιτικές δυνάμεις ότι, αφού επί χρόνια προέβλεπαν την πτώση των κυβερνήσεών του, τώρα διαδίδουν «ψέματα» για την υγεία του.

Με πληροφορίες από POLITICO