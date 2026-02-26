Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε;» - Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε φανερά εκνευρισμένος στις τηλεοπτικές κάμερες, λόγω ενός βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI και τον δείχνει να μιλάει.

Όπως ανέφερε, το βίντεο ήταν τόσο ρεαλιστικό που μπορούσε να ξεγελάσει το κοινό, ακόμη και τον ίδιο, προκαλώντας του μεγάλη αναστάτωση.

Ο παρουσιαστής τόνισε τον κίνδυνο που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε εξαπάτηση και κακοποίηση ανθρώπων, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, και κάλεσε για μέτρα και τάξη στην online κοινότητα.

«Αυτό ήταν κάτι που μου το στείλανε χθες, αλλά έχουν ξαναγίνει πάνω από 4-5 διαφημίσεις. Αυτή τη φορά, άγγιξε σχεδόν την τελειότητα. Το πώς κουνούσα τα χείλη μου, με αυτά που έλεγα ήταν συγκλονιστικό. Μόνο λίγο η φωνή μου δεν ήταν ίδια. Όταν τελειοποιήσουν και αυτό, πιστεύω ότι πάρα πολύς κόσμος θα την πατήσει από πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που μπορεί να συμπαθεί», ανέφερε αρχικά.

«Έχω λάβει στο παρελθόν μηνύματα που μου λέγανε: “Γρηγόρη το κάναμε αυτό που είπες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει”. Ήρθα σε τρομερά δύσκολη θέση, γιατί δεν ήμουν εγώ. Δε θα βρεθεί ποιος κρύβεται από πίσω. Έχουμε μια καταπληκτική δίωξη, αλλά αυτά απ’ ότι μου είπαν συμβαίνουν μέσω Σιγκαπούρης, Ταϊλάνδης κτλ. Χρειάζεται ένα μέτρο πια», συνέχισε.

«Αν δε μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό και από εκεί που έχει μια γοητεία, και μια πλάκα, και μια αίσθηση ελευθερίας, θα καταντήσει ένα πράγμα γελοίο, άσχημο, και βλέπω ότι πάρα πολύς κόσμος αποχωρεί σιγά σιγά από το διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το AI. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι παρανοϊκό. Τόση αλητεία; Δε ντρέπεστε; Δε θέλω να πω χειρότερα πράγματα. Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της. Πιτσιρικάδες και νέοι άνθρωποι να κλέβετε ηλικιωμένους», κατέληξε.