Δανία: Πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο με φόντο την κρίση της Γροιλανδίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ανακοίνωσε επίσημα ότι η χώρα θα διεξαγάγει πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο του 2026.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δημοτικότητας για την πρωθυπουργό της Δανίας, η οποία αποδίδεται εν μέρει στη στάση της σχετικά με την κρίση γύρω από τη Γροιλανδία, γεγονός που της έχει προσφέρει πολιτικό πλεονέκτημα και υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, το λεγόμενο «Greenland bounce».

Η Μέτε Φρέντερικσεν υπέβαλε το αίτημά της στον βασιλιά της Δανίας, ο οποίος το αποδέχτηκε επισήμως, επιτρέποντας την επίσημη προκήρυξη των εκλογών σύμφωνα με το δανικό σύνταγμα.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να κεφαλαιοποιήσει την τρέχουσα δημοσκοπική της δύναμη και να εξασφαλίσει μια ισχυρή θέση για τη συνέχιση των πολιτικών της.

Σε δήλωση προς το κοινοβούλιο, η πρωθυπουργός τόνισε: «Σύντομα θα είναι άνοιξη και οι Δανοί θα πάνε στις κάλπες», επισφραγίζοντας έτσι την επίσημη έναρξη της εκλογικής περιόδου.

Πρόωρες εκλογές στη Δανία

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί ότι οι πολίτες θα κληθούν σύντομα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη σύνθεση του νέου κοινοβουλίου και τις πολιτικές προτεραιότητες της χώρας για τους επόμενους μήνες.

Οι πρόωρες εκλογές έρχονται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για την πολιτική της Δανίας σε εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα, καθώς και για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή της Αρκτικής και τη σχέση της με τη Γροιλανδία.

Η ίδια από την πλευρά της, φαίνεται να αξιοποιεί την αύξηση της δημοτικότητάς της, ώστε να εξασφαλίσει στήριξη για τις πολιτικές και τα έργα που θεωρεί κρίσιμα για τη χώρα.

Με αυτή την κίνηση, δείχνει ότι θέλει να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας, ενισχύοντας τη θέση της ενόψει πιθανών προκλήσεων στο κοινοβούλιο.

Τα επόμενα βήματα και η στάση των κομμάτων θα καθορίσουν όχι μόνο τη σύνθεση του νέου κοινοβουλίου, αλλά και την πολιτική κατεύθυνση της Δανίας για το άμεσο μέλλον.

Με πληροφορίες από Guardian