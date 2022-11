Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξηγεί γιατί ήταν ξυπόλητη στη Λεωφόρο της Δόξας: «Σήμερα ήμουν εγώ»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ απέκτησε δικό της αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας, στο Λος Άντζελες, όπου εμφανίστηκε ξυπόλητη και εξήγησε τους λόγους.

«Για κάποιους με σκλήρυνση κατά πλάκας η αίσθηση των παπουτσιών μπορεί να πονάει ή να μας κάνει να νιώθουμε εκτός ισορροπίας», εξήγησε η 50χρονη ηθοποιός στο Twitter, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα γυμνά πόδια της να στέκεται πάνω στο νέο της αστέρι.

«Οπότε σήμερα ήμουν εγώ. Ξυπόλητη», πρόσθεσε.

Barefoot. For some with MS the feeling of shoes may hurt or make us feel off balance. So today I was me. Barefoot pic.twitter.com/eJBGg1Wyug

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, στις αρχές του 2021, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας «Dead to Me».

«Ήταν ένα παράξενο ταξίδι», έγραψε τότε στο Twitter. «Αλλά με έχουν στηρίξει τόσο πολύ άνθρωποι που γνωρίζω και έχουν επίσης αυτή την πάθηση».

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.