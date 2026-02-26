«Το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν»: Γιατί οι ΗΠΑ θέλουν να συμβεί αυτό πρώτα - Ανάλυση Politico

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερο το Ισραήλ να κάνει την πρώτη κίνηση και να χτυπήσει το Ιράν, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Το Politico, σε ανάλυσή του, αναφέρει πως ανώτεροι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα προτιμούσαν το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επίθεση στη χώρα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις τρέχουσες συζητήσεις.

Αυτά τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι «οι ΗΠΑ θα ευνοούνταν, στη δεδομένη κατάταση, πολιτικά» από μια ισραηλινή επίθεση που θα ωθούσε το Ιράν να αντιδράσει, ωθώντας τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να ταχθούν υπέρ μιας αμερικανικής επέμβασης και επίθεσης.

«Είναι καθαρά πολιτικό- ότι περισσότεροι Αμερικανοί θα ανέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ένας σύμμαχος τους δεχόταν επίθεση πρώτοι. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, και ιδιαίτερα οι Ρεπουμπλικάνοι, υποστηρίζουν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τυχόν απώλειες στις ΗΠΑ για να την επιτύχουν. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Τραμπ εξετάζει τις οπτικές του τρόπου διεξαγωγής μιας επίθεσης, εκτός από άλλες δικαιολογίες- όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

«Υπάρχει η σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι η πολιτική είναι πολύ καλύτερη αν οι Ισραηλινοί επιτεθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί αντιδράσουν, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε στο Politico ένα από τα άτομα- που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους για να περιγράψουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Πότε και πώς θα επιτεθούν οι ΗΠΑ στο Ιράν;

Καθώς οι ελπίδες στην Ουάσινγκτον για μια διπλωματική επίλυση της αντιπαράθεσης με το Ιράν φθίνουν, τα κύρια ερωτήματα είναι πότε και πώς θα επιτεθούν οι ΗΠΑ.

Ανεξάρτητα από την επιθυμία του Ισραήλ να δράσει πρώτο, το πιθανότερο σενάριο μπορεί να είναι μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, ανέφεραν τα δύο άτομα.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως «τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να συνεχίσουν να εικάζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκέφτεται ό,τι θέλει, αλλά μόνο ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει».

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Υπενθυμίζεται πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα πιέζοντας την αμερικανική κυβέρνηση να κάνει ό,τι πρέπει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποδομή βαλλιστικών πυραύλων του.

Εν τω μεταξύ, η κύρια διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι στη Γενεύη για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με την ιρανική πλευρά.

Πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια, αλλά η σκέψη μεταξύ εκείνων που βρίσκονται πιο κοντά στον Τραμπ είναι ότι «θα τους βομβαρδίσουμε», όπως αποκαλύπτει το πρώτο άτομο που μίλησε στο Politico και γνωρίζει τις συζητήσεις.

«Αν μιλάμε για μια επίθεση σε κλίμακα αλλαγής καθεστώτος, το Ιράν είναι πολύ πιθανό να αντιδράσει με όλα όσα έχει. Έχουμε πολλά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή και καθένα από αυτά είναι ένας πιθανός στόχος. Και δεν βρίσκονται κάτω από τον Σιδερένιο Θόλο. Επομένως, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αμερικανικών θυμάτων. Και αυτό συνοδεύεται από μεγάλο πολιτικό κίνδυνο» πρόσθεσε μία πηγή.

«Ακόμα και σε πιο ήρεμες εποχές, οι ΗΠΑ έχουν χιλιάδες στρατιώτες σταθμευμένους σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο Τραμπ έχει στείλει δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων και δεκάδες αεροσκάφη για να στοχεύσουν το Ιράν, στη μεγαλύτερη συσσώρευση αμερικανικής πυροσβεστικής ισχύος στην περιοχή από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003» σχολιάζει το Politico.

Με πληροφορίες από Politico