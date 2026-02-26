ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Αιφνιδιαστικό ταξίδι του Μαμντάνι στην Ουάσινγκτον - Νέα συνάντηση με Τραμπ

Τι θα τεθεί στο επίκεντρο της συνάντηησς που δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα

Φωτ. αρχείου: EPA
Αιφνιδιαστικό ταξίδι στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Την είδηση μετέδωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της επίσκεψης του Μαμντάνι στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η συνάντηση δεν περιλαμβανόταν στο δημόσιο πρόγραμμα του δημάρχου. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο. Ο Μαμντάνι και στενοί συνεργάτες του πέταξαν το πρωί για την αμερικανική πρωτεύουσα, με τη συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για τη 1 μ.μ (τοπική ώρα).

Νέα συνάντηση Μαμντάνι - Τραμπ: Τι θα τεθεί στο επίκεντρο

Η ατζέντα δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο σύμφωνα με δύο πηγές, στο επίκεντρο θα βρεθεί το ζήτημα της οικοδόμησης κατοικιών στη Νέα Υόρκη, έναν τομέα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Τραμπ, που ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία στον χώρο της ακίνητης περιουσίας.

Παρά τις έντονες πολιτικές τους διαφορές, ο Μαμντάνι αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, ενώ ο Τραμπ ανήκει στη σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών, οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει μια απροσδόκητα ήπια σχέση. Πρώτη φορά συναντήθηκαν τον Νοέμβριο, μετά τη νίκη του Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές, σε κλίμα που χαρακτηρίστηκε θετικό.

Στην πρόσφατη ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ ανέφερε ότι συνομιλεί συχνά με τον δήμαρχο, τον οποίο χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο», παρότι -όπως είπε- ότι υποστηρίζει «κακές πολιτικές». Παράλληλα, επέκρινε τη Νέα Υόρκη για τη χρήση εθελοντών στον αποχιονισμό μετά τη χιονοθύελλα των τελευταίων ημερών.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι έχει αποφύγει να ασκήσει άμεση κριτική στον Τραμπ, δεδομένου ότι η πόλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Εξαίρεση αποτέλεσε η αντίδρασή του τον Ιανουάριο στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, την οποία είχε χαρακτηρίσει «πράξη πολέμου» και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει μια ιδιότυπη πολιτική συνύπαρξη ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που προέρχονται από αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος.

Με πληροφορίες από New York Times

Διεθνή

LIFO NEWSROOM

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
