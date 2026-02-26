ΔΙΕΘΝΗ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Παραιτείται ο CEO μετά από έρευνα για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επσταϊν

Η αποχώρησή του από τον φορέα που διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο στο Νταβός έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίηση νέας δέσμης εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν

The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Μπόργκε Μπρέντε, διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παραιτείται, μετά από ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα του οργανισμού για τις επαφές του με τον Τζέφρι Επσταϊν, όπως μεταδίδει η New York Times.

Η αποχώρησή του από τον φορέα που διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο στο Νταβός έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίηση νέας δέσμης εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Επσταϊν. Στα αρχεία αυτά αναφέρεται ότι ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, διατηρούσε επαφή με τον Αμερικανό χρηματιστή για μεγάλο διάστημα μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ ανέφερε ότι σέβεται την απόφασή του να αποχωρήσει και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή του σε μια περίοδο αλλαγών, κάνοντας λόγο για «καθοριστική» ηγεσία στη διάρκεια «κομβικών μεταρρυθμίσεων».

Από την πλευρά του, ο Μπρέντε δήλωσε ότι, μετά από «προσεκτική σκέψη», θέλει ο οργανισμός να συνεχίσει το έργο του «χωρίς περισπασμούς».

Σύμφωνα με τη New York Times, ο Μπρέντε είναι ένας από αρκετούς Νορβηγούς υψηλού προφίλ που αναφέρονται στα έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τις τελευταίες εβδομάδες. Τα αρχεία περιγράφουν το πώς ο Επσταϊν επιδίωκε σχέσεις με πρόσωπα που είχαν επιρροή και πρόσβαση σε κέντρα αποφάσεων διεθνώς.

Με πληροφορίες από New York Times

