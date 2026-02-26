ΔΙΕΘΝΗ

Μαλαισία: Μπλόκαρε την πρόσβαση σε Grindr και Blued

Κλιμακώνεται η πίεση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η Μαλαισία μπλόκαρε την πρόσβαση στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και γνωριμιών Grindr και Blued, εντείνοντας την πίεση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Η Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας (MCMC), αρμόδια για την εποπτεία του διαδικτύου, εξετάζει «διάφορα νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό αυτών των εφαρμογών», σύμφωνα με γραπτή κοινοβουλευτική απάντηση του υπουργείου Επικοινωνιών.

Η επιτροπή ενδέχεται να έρθει σε επαφή με την Google και την Apple, που διαχειρίζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών, προκειμένου να περιοριστεί η διανομή τους. Όπως αναφέρεται, οι αρχές θα ζητήσουν από τα ψηφιακά καταστήματα εφαρμογών να αφαιρέσουν περιεχόμενο ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε εφαρμογές γνωριμιών που παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία, ιδίως σε περιπτώσεις «πορνογραφικού ή ανήθικου περιεχομένου», εκμετάλλευσης, απάτης, κακοποίησης ανηλίκων ή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Μαλαισία: Εκστρατεία κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Η Blued έχει πλέον μετονομαστεί σε HeeSay. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Η εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες για συρρίκνωση των ατομικών ελευθεριών, σε μια περίοδο που η Μαλαισία επιχειρεί να προβάλει διεθνώς ένα προφίλ μετριοπαθούς και φιλικής προς τις επιχειρήσεις οικονομίας. Ο πρωθυπουργός Ανουάρ Ιμπραήμ ηγείται εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψήφο των Μαλαιομουσουλμάνων, ενώ το ισλαμιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης ενισχύει την επιρροή του στους συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Το 2023 οι αρχές ακύρωσαν μουσικό φεστιβάλ στην Κουάλα Λουμπούρ όταν μέλη του συγκροτήματος The 1975 αντάλλαξαν φιλί επί σκηνής. Την ίδια χρονιά, απαγορεύτηκαν προϊόντα της ελβετικής Swatch με ΛΟΑΤΚΙ+ σύμβολα και κατασχέθηκαν ρολόγια με θέμα το Pride.

Η Μαλαισία διαθέτει από τα αυστηρότερα νομικά πλαίσια στη Νοτιοανατολική Ασία απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Οι ομόφυλες σεξουαλικές σχέσεις ποινικοποιούνται τόσο βάσει αποικιοκρατικού νόμου περί «σοδομισμού» όσο και σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο της σαρία που εφαρμόζεται στους μουσουλμάνους, με ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα και μαστίγωμα έως φυλάκιση.

Η κοινοβουλευτική απάντηση δόθηκε έπειτα από ερώτηση βουλευτή του ισλαμιστικού κόμματος «Pan-Malaysian Islamic Party», ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί αν η MCMC θα συνεργαστεί με τις πλατφόρμες για να μπλοκαριστούν οι λήψεις των Grindr, Blued και Growlr, τις οποίες χαρακτήρισε βασικά μέσα προώθησης «παρεκκλινουσών» σχέσεων.

Το υπουργείο σημείωσε ότι ο έλεγχος των εφαρμογών στα Google Play και Apple App Store υπόκειται πρωτίστως στους κανονισμούς των ίδιων των πλατφορμών, καθώς πρόκειται για ξένες εταιρείες που λειτουργούν εκτός Μαλαισίας. Ωστόσο, η επιτροπή δηλώνει έτοιμη να ζητήσει την αφαίρεση περιεχομένου και τον περιορισμό πρόσβασης σε εφαρμογές που παραβιάζουν την εγχώρια νομοθεσία.

Με πληροφορίες από Bloomberg

