«Πρέπει να τον ξεφορτωθούμε»: Όσα είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και εξόργισαν τον Τραμπ

«Αισθάνομαι προδομένος από τη χώρα μου» είπε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο και προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το βράδυ της Τρίτης (24/2) ο Τραμπ έδωσε μια «μακρά ομιλία» στο Καπιτώλιο για τη «χρυσή εποχή της Αμερικής». Και από την άλλη, την Τρίτη το βράδυ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε επικριτικά για τον Αμερικανό πρόεδρο και την κυβέρνησή του σε μια εκδήλωση με τίτλο «Η Κατάσταση του Βάλτου» που διοργάνωσαν οι Δημοκρατικοί στην Ουάσινγκτον.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απηύθυνε μια «συγκινητική έκκληση προς τους Αμερικανούς» να κινητοποιηθούν κατά του Τραμπ, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

«Αισθάνομαι προδομένος από τη χώρα μου», είπε κατά τη διάρκεια της «Κατάστασης του Βάλτου» στο Εθνικό Κλαμπ Τύπου στην Ουάσινγκτον, στις 24 Φεβρουαρίου. «Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, αλλά πρέπει να επιστρέψει στις αξίες που μας έδωσαν τη δύναμη και την ανθρωπιά μας».

Η εκδήλωση έγινε σε απόσταση λίγο πάνω από ένα μίλι από την ομιλία του Τραμπ, μέσα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Ντε Νίρο δήλωσε στην ομιλία του την Τρίτη ότι η αντίδραση είναι απαραίτητη για να διατηρούνται οι ηγέτες υπόλογοι. «Αν είστε αφοσιωμένοι στο Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, αν θέλετε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι άξιες της αγάπης σας, να είστε έτοιμοι να βγείτε μαζί στους δρόμους και θα πάρουμε πίσω τη χώρα μας», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Οι διοργανωτές της «Κατάστασης του Βάλτου» είχαν καλέσει την ομάδα κατά του Τραμπ Defiance.org, τον συνασπισμό καλλιτεχνών-ακτιβιστών Portland Frog Brigade και το δίκτυο μέσων ενημέρωσης Courier.

Σε δήλωσή του στη USA TODAY την επομένη, δηλαδή την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ αποκάλεσε τον Ντε Νίρο «έναν ξεθωριασμένο άνθρωπο που δεν είναι στην επικαιρότητα εδώ και 30 χρόνια».

«Τώρα, απλώς αυτοαποκαλύπτεται ξεσπώντας σε ρητορική μίσους και υποκινώντας βία εναντίον άλλων. Αντί να ντρέπεται κάθε φορά που μιλάει, θα πρέπει να αναζητήσει άμεση θεραπεία για μια εξουθενωτική περίπτωση Συνδρόμου Διαταραχής Τραμπ που έχει σαπίσει τον εγκέφαλο του που είναι σε μέγεθος φιστικιού», είπε ο Τσουνγκ.

Επίσης, σε ένα επεισόδιο του podcast «The Best People» στις 23 Φεβρουαρίου, ο 82χρονος ηθοποιός προσπάθησε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και αποκάλεσε τον Τραμπ «εχθρό αυτής της χώρας» και ενθάρρυνε τους ψηφοφόρους να παραμείνουν επικεντρωμένοι στο «μεγάλο πρόβλημα».

«Ας μην κοροϊδευόμαστε», είπε στην παρουσιάστρια Nicolle Wallace. «Είναι τόσο απλό. Όλοι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι για να τους βγάλουμε έξω και να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο. Όλοι μπορούμε να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε για τις μικρές μας διαφορές και όλα αυτά».

Ο ηθοποιός είπε επίσης, ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση» ο πρόεδρος να εγκαταλείψει το αξίωμά του μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του το 2029. «Αυτός. Δεν. Θα φύγει. Είναι στο χέρι μας να τον ξεφορτωθούμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε», είπε.

«Πρέπει να τον ξεφορτωθούμε. Θα καταστρέψει τη χώρα. Οι άνθρωποι πρέπει να κινητοποιηθούν τώρα και να είναι έτοιμοι για τις ενδιάμεσες εκλογές» συμπλήρωσε.

Μέσω ειρηνικών διαμαρτυριών και ψηφοφορίας στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντε Νίρο θέλει οι επικριτές του Τραμπ να εκφράσουν πατριωτισμό, προσθέτοντας: «Θέλω πίσω τη χώρα μου».

«Δεν θέλω όλοι να κυκλοφορούν με τις σημαίες MAGA και τις αμερικανικές σημαίες τους σαν να είναι οι μόνοι. Είμαστε κι εμείς Αμερικανοί. Και είμαστε περισσότεροι επειδή πιστεύουμε στο σωστό και το λάθος, στην ενσυναίσθηση και στην καλοσύνη. Να ενώσουμε τη χώρα, όχι να τη διαλύσουμε» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οργή Τραμπ κατά Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ αντέδρασε και συμπεριέλαβε στην κριτική του, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο μετά τα όσα είπε ο ηθοποιός σε εκδήλωση με τίτλο «Η Κατάσταση του Βάλτου» που διοργάνωσαν οι Δημοκρατικοί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ είπε ότι η Ίλχαν Ομάρ και η Ρασίντα Τλάιμπ «θα έπρεπε πραγματικά να μπουν σε μια βάρκα με τον διαταραγμένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έναν άλλο άρρωστο και παράφρονα άνθρωπο με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως καμία ιδέα τι κάνει ή τι λέει- μερικά από τα οποία είναι σοβαρά ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ!».

«Όταν τον είδα να ξεσπά σε κλάματα χθες το βράδυ, όπως θα έκανε ένα παιδί, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο άρρωστος από την Τρελή Ρόζι Ο'Ντόνελ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από USA Today και Variety