Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκειτ παραβρέθηκε σε τελετή που έγινε προς τιμήν της στο Hollywood Walk of Fame, σηματοδοτώντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωσή της ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας την άνοιξη του 2021.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός επρόκειτο να λάβει το αστέρι της στο Walk of Fame το 2020 αλλά η τελετή καθυστέρησε λόγω της πανδημίας.

Η ίδια το 2021, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας ενώ έκανε τα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας της στο Netflix «Dead to Me».

Στην ίδια τελετή παραβρέθηκαν και οι συμπρωταγωνιστές της στο «Married…with Children», Katey Sagal και David Faustino. Η Sagal μίλησε με συγκινητικά λόγια για την Άπλγκεϊτ λέγοντάς της «Δεν είσαι μόνη. Είμαστε όλοι εδώ».

Η Άπλγκεϊτ ανέβηκε στο βάθρο στην τελετή του Walk of Fame με τη βοήθεια της Sagal, η οποία έμεινε δίπλα της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα ενώ μιλούσε για την κόρη της και την ευχαρίστησε για την στήριξή της σε όλη αυτή την μάχη με την ασθένειά της.

«Το πιο σημαντικό άτομο σε αυτόν τον κόσμο είναι η κόρη μου», είπε η Άπλγκεϊτ. «Είσαι πολλά περισσότερα από όσα ξέρεις. Είσαι τόσο όμορφη και ευγενική και έξυπνη και ενδιαφέρουσα. Είμαι ευλογημένη κάθε μέρα που ξυπνάω και σε πηγαίνω στο σχολείο. Σε ευχαριστώ που στάθηκες δίπλα μου σε όλο αυτό».

Αποκάλεσε τους θαυμαστές της που βρέθηκαν στην τελετή «υπέροχους» και πρόσθεσε, «Σε κάθε έναν από εσάς: Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ».

Σε συνέντευξή της στο Variety ενόψει της τελετής του Walk of Fame, η Άπλγκεϊτ είπε ότι ότι ήταν δύσκολα τα γυρίσματα για την τελευταία σεζόν του «Dead to Me» καθώς έδινε τη δική της μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Διαγνώστηκα ενώ εργαζόμουν. Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε όλους και να πω: «Παιδιά, έχω σκλήρυνση κατά πλάκας».

Η 3η σεζόν του «Dead to Me» κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου στο Netflix και θα είναι η πρώτη δουλειά της ενώ έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Ο κόσμος θα με δει για πρώτη φορά ως άτομο με αναπηρία και είναι πολύ δύσκολο», είπε η ηθοποιός στη συνέντευξή της στο Variety.

«Αυτή θα είναι η πρώτη μου έξοδος από τότε που διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας», έγραψε η Άπλγκεϊτ στο Twitter πριν από λίγο καιρό μιλώντας για την τελετή του Walk of Fame αναρτώντας και τα νέα της μπαστούνια.

«Τα μπαστούνια είναι πλέον μέρος της νέας μου κανονικότητας» είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες του Variety