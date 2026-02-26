ΔΙΕΘΝΗ

Τζέφρι Έπσταϊν: Ποιοι συνελήφθησαν και ποιοι παραιτήθηκαν μετά τα νέα έγγραφα

Νομικές και πολιτικές εξελίξεις μετά τη δημοσιοποίηση του δεύτερου μέρους των αρχείων Έπσταϊν

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Το Al Jazeera English, με γραφική του αναπαράσταση, παρουσίασε τα πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί ή παραιτηθεί -από τα πόστα τους- με τη δημοσιοποίηση του δεύτερου μέρους των αρχείων, σχετικών με τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του διεθνούς δικτύου, το οποίο επικαλείται τα επίσημα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η αποκάλυψη νέων εγγράφων έχει οδηγήσει σε κύμα νομικών και πολιτικών εξελίξεων.

Η γραφική αναπαράσταση, όπως ειπώθηκε, αποτυπώνει αναλυτικά ποιοι αξιωματούχοι ή εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ποιοι παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους και ποιοι βρίσκονται υπό έρευνα.

Τζέφρι Έπστσαϊν: Ποιοι συνελήφθησαν και ποιοι παραιτήθηκαν μετά τα νέα έγγραφα

Πρώτη και πιο χαρακτηριστική περίπτωση συνιστά αυτή του Άντριου Μαουντμπάντεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας και μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση καθώς κατηγορείται για «κατάχρηση δημόσιας εξουσίας» για τις σχέσεις του με τον χρηματιστή.

Η Σάρα Φέργκιουσον: πρώην σύζυγος του έκπτωτου πρίγκιπα και Δούκισσα της Υόρκης. Διατηρούσε σχέσεις με τον Έπσταϊν, μετά και την καταδίκη του. Το φιλανθρωπικό της ίδρυμα έκλεισε, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω έρευνα σε βάρος της.

Ο Πίτερ Μάντελσον: ο πρώην Βρετανός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς κατηγορήθηκε πως «κοινοποίησε έγγραφο στον Τζέφρι Έπσταϊν». Έκτοτε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών αρχών σε βάρος του.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας: αντάλλαξε εκατοντάδες email με τον χρηματιστή, και ζήτησε συγγνώμη για τις σχέσεις της μαζί του

Ο Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας: πέρα από το κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο, διατηρούσε και αυτό του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατηγορείται για «διακεκριμένη διαφθορά» λόγω των επαφών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Terje Rod-Larsen και Mona Juul: Νορβηγοί πολιτικοί και διπλωμάτες. Σε βάρος τους εκκρεμεί έρευνα για διαφθορά, πάλι εξαιτίας των σχέσεών τους με τον χρηματιστή.

Μίροσλαβ Λάιτσακ: πρώην πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και πρώην σύμβουλος για θέματα ασφαλείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού. Παραιτήθηκε από το δεύτερο αξίωμά του, μετά την αναφορά του ονόματός του στα αρχεία Έπσταϊν.

Ζακ Λανγκ: πρώην υπουργός Πολιτισμού στη Γαλλία. Πρόσωπο υπό έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος της Γαλλίας, καθώς φέρεται να επικοινωνούσε με τον χρηματιστή.

Μπραντ Καρπ: δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της δικηγορικής εταιρείας «Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison». Παραιτήθηκε από τη θέση του μετά τις επαφές, που φέρεται να είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Sultan Ahmed bin Sulayem: πρώην πρόεδρος της DP World και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. παραιτήθηκε -κι αυτός- από το πόστο του, μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

David A Ross: εξέχων Αμερικανός επιμελητής τέχνης, διευθυντής μουσείων και ακαδημαϊκός, γνωστός για την ηγεσία του σε μεγάλα μουσεία σύγχρονης τέχνης στις ΗΠΑ. Παραιτήθηκε, καθώς ηλεκτρονική αλληλογραφία απέδειξε τη φιλία του με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Kathy Ruemmler: δικηγόρος και μέλος της νομικής επιτροπής της χρηματιστηριακής Goldman Sachs. Παραιτήθηκε, καθώς αποδείχθηκε πως έπαιρνε δώρα από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Joanna Rubinstein: πρώην πρόεδρος της σουηδικής αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Δήλωσε την παραίτησή της, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε επισκεφθεί το νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Thomas Pritzker: πρώην εκτελεστικός πρόεδρος των ξενοδοχείων «Hyatt». Παραιτήθηκε, αφού διατηρούσε επικοινωνία με τον Τζέφρι Έπσταϊν. 

Thomas Magnani και Letty Moss-Salentijn: πρώην καθηγητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ερευνούνται από τις πανεπιστημιακές αρχές λόγω των επαφών τους με τον χρηματιστή.

